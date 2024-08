Le piramidi russe di Golod

Un amico virtuale e lettore di vecchia data ci ha segnalato un contenuto apparso su LinkedIn, il lungo post pubblicato da una ricercatrice e divulgatrice laureata in Lettere, ve lo riportiamo per intero:

LE PIRAMIDI RUSSE. GLI EFFETTI:

I radar militari misurano sopra la Piramide di 44 m una colonna di energia che continua per diversi chilometri in alto, ed è simile a quelle che si riscontrano sopra le centrali nucleari, senza però procurare nessun allarme radiazioni. Lo strato di ozono nell’area delle piramidi è migliorato: Alexandr Golod è convinto che la costruzione delle piramidi possa aiutare a risolvere questo grosso problema dell’umanità;

– Un pozzo di petrolio a Ishimbaj ha aumentato la produzione perché il petrolio è diventato meno viscoso;

– L’acqua nel lago Seliger, da anni sporca, è tornata pulita, sono riapparsi i gamberi d’acqua dolce, scomparsi da decenni, e anche le cicogne. Vicino al letto del fiume che scorre nei pressi della piramide, sono comparse le fonti d’acqua pura, i prati sono cosparsi di fiori delle specie protette;

– Le proprietà fisico-chimiche di molte sostanze cambiano, come cambiano i riferimenti considerati costanti;

– Il sistema immunitario degli animali soggiornati nella zona della piramide si rafforza, si bloccano molti processi tumorali;

– I medicinali diventano molto più efficaci perdendo i loro effetti collaterali; Le sostanze cristalline – pietre e minerali – sono un importante mezzo per trasmettere l’informazione delle piramidi.

Dentro la grande Piramide fanno crescere i cristalli – le cosiddette “MATRICI ENERGETICO-INFORMAZIONALI” che entrano in risonanza con la forma della piramide-madre. Secondo il costruttore, questi cristalli memorizzano le caratteristiche della grande Piramide. Le matrici vanno orientati a nord, come erano orientati durante la loro crescita. Ultimamente è iniziata la produzione dei cristalli che crescono ruotando costantemente (metodo “multipolare”), e non hanno bisogno di essere orientati. Questi cristalli si vendono dentro le piramidi e nei laboratori di Golod. Le pietre caricate dentro la piramide, messe poi sul terreno formando un cerchio, trasmettono il messaggio della Piramide. Le braccia di una persona che si trova al centro della piramide, sotto la sua apice, si elevano nell’aria da soli, come se fossero mosse da una corrente invisibile;

L’effetto della piramide sui visitatori è particolarmente forte durante i primi 4-5 giorni, alcuni si sentono peggio di prima, soprattutto coloro che hanno diverse patologie. Si tratta di uno stato transitorio; in seguito l’organismo acquista uno stato più armonico; Qualcuno usa le “MATRICI” attaccandoli a sinistra e a destra della settima vertebra che è la proiezione dell’ipotalamo; messe così sono capaci di agire su tutto l’organismo. Si usano anche per eliminare i blocchi di energia nei punti dell’agopuntura.

L’amico ce l’ha inviato per farci due risate sopra, lui ovviamente non crede a quanto riportato, e noi inizialmente abbiamo a nostra volta riso, anche se come sempre a denti stretti. Poi però abbiamo capito che quanto riportato serve a supportare la narrazione di un gruppo di soggetti che vende la propria esperienza come “life coach” ad altri che ritengono di averne bisogno, allora il sorriso passa e viene la rabbia.

Non faremo nomi oltre a quelli citati nel testo, ci siamo visti alcuni video di questo gruppo quasi tutto al femminile e la prima cosa che è saltata all’occhio è la presenza di un avvocato – ovvero, la querela verso di noi sarebbe per loro a costo zero, mentre noi come sempre dovremmo spendere per difenderci. Ma poco importa, concentriamoci sulle piramidi di Golod, mal che vada sarà lui a venire a denunciarci.

Chi è Alexander Golod?

Si tratta di un ucraino che vive in Russia, e che non risulta avere alcun titolo accademico, ma che si spaccia come scienziato e guaritore alternativo; la sua principale area di ricerca riguarda appunto le piramidi. Golod ha teorizzato che le strutture piramidali possano avere forze energetiche che potrebbero apportare diversi benefici all’uomo e all’ambiente. Si sostiene che abbia costruito svariate piramidi, qualche pagina sostiene siano 17, altre più di 20. Piramidi in fibra di vetro sparse per la Russia, piramidi che come detto nel testo poco sopra avrebbero appunto poteri vari.

Tutta questa roba non è una novità, Golod la sostiene da oltre venticinque anni, ma non è mai stata presentata una singola prova dei vari benefici che le piramidi da lui costruite (e già in opera, secondo la stampa internazionale, da almeno vent’anni) possano realmente portare benefici. Nel testo riportato poco sopra si parla di petrolio, malattie, strato di ozono, energia.

Nel 2000, su ABC News Golod sosteneva che:

Anyone in the vicinity of this pyramid will not become ill with cancer, AIDS, Alzheimers disease, or other sicknesses.

If you put some cheap wine in here, it becomes superior to the finest vintage

Ma anche all’epoca le uniche prove erano le sue parole e quelle di qualche testimone che si faceva intervistare volentieri dalla stampa americana. Io spero che sia chiaro a tutti che la Russia, avesse sul suo territorio un’invenzione simile, l’avrebbe detto a tutti, diventando de facto la più grande benefattrice dell’umanità. Si tratta di affermazioni a caso, che non hanno alcun fondamento – sfruttarle per convincere la gente a iscriversi a corsi spirituali, dove si usano parole come quantistica, entanglement, e il cui unico fine è vendere corsi e prodotti fitoterapici (quando va bene) e omeopatici (quando va male) è grave.

E dimenticavamo, delle 17 o 20 piramidi che si sostiene siano state costruite negli anni in foto se ne vede sempre e solo una, quella di cui parlava anche ABC News nel 2000, questa:

E le altre 16, o 19? Che fine hanno fatto?

Non cascate in questi tranelli, non fidatevi di chi vuole convincervi di cose troppo belle per essere vere, siate scettici, siate diffidenti!

