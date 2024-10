“Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci”: Ghandi non l’ha mai detto, ma tanti sono convinti di sì, a partire dalla nostra attuale presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni che il 21 settembre 2022 lo ha scritto in un post su Twitter.

Ma onestamente sono così tanti condividere quella citazione di Ghandi, in tantissime lingue, che non ce la prendiamo con lei: purtroppo l’abitudine a non verificare nulla delle citazioni famose è così diffusa che è quasi di moda.

Ma, come spiegava nel 2018 Associated Press:

Kit Miller, director of the M.K. Gandhi Institute for Nonviolence in Rochester, N.Y., told The Associated Press in an email that while the quote is frequently attributed to Gandhi, “he was not the original person who uttered that remark.”

Nicholas Klein, a trade union activist, said something similar in a 1918 speech, saying, “First they ignore you. Then they ridicule you. And then they attack you and want to burn you. And then they build monuments to you,” according to a transcript from the Amalgamated Clothing Workers of America convention.