Pubblicità ingannevole – CFD Trader

Ci segnalate che sta circolando l’ennesima pubblicità ingannevole (e truffaldina) che vuole convincervi a investire in trading online.

Stavolta hanno fatto le cose in grande: usano come indirizzo web un bbc-news. co, come logo in alto quello di RAI1, e poi i faccioni di Mara Venier e Mario Draghi.

Danno a intendere che di quest’azienda ne abbiano parlato La Repubblica, Le Iene, Il Corriere della Sera e RaiNews24. La narrazione per fare abboccare gli italiani è sempre quella vincente, la stessa usata dai bufalari che appestano i siti di controinformazione del nostro Paese:

La scorsa settimana, è stato ospite di “Domenica In”, annunciando una nuova “scappatoia della ricchezza” che, a parer suo, può far diventare milionario chiunque, nel giro di 3-4 mesi. Draghi ha consigliato a tutti gli italiani di approfittare di questa incredibile opportunità, prima che le grandi banche la blocchino per sempre.

Prima si dà a intendere che esistano favolose ricette per fare soldi (ma lo possiamo sostituire con “cure magiche”, “terapie domiciliari” ecc) poi si dà a intendere che qualcuno (ovviamente parte del “sistema”, dei poteri forti ecc) stia cercando di censurare la notizia.

E, come era ovvio, alcuni minuti dopo la sua intervista,La Banca Monte Dei Paschi di Siena ha chiamato per bloccarne la messa in onda, ma era troppo tardi.

Purtroppo sappiamo bene, visto il successo dei tanti bufalari in Italia, che di gente che ci casca ce n’è, e probabilmente molta più di quello che vorremmo ammettere. Solo che una volta persi i soldi non denunciano, si vergognano, non ritengono che la cifra investita sia sufficiente a valere la perdita di tempo che è andare alla polizia postale.

Io spero che i nostri articoli possano aiutare a mettere sulla mappa dei truffatori questi soggetti, e che magari qualcuno prima di mollare a questa gente soldi e carta di credito faccia una veloce ricerca e trovi quest’articolo.

Non ha senso perderci più tempo, tutto il resto è sempre uguale alle volte che abbiamo trattato queste truffe in precedenza.

