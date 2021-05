RadioSavana e gli extracomunitari

Un tweet di RadioSavana ha attirato la mia attenzione:

Conegliano Veneto, regolamento di conti tra bande di extracomunitari. Esportiamo laureati, importiamo feccia. https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/S31sqLI27u — RadioSavana (@RadioSavana) May 4, 2021

Non seguo molto i telegiornali e di questa rissa non avevo sentito parlare, ma il video mi ha incuriosito. A una prima veloce occhiata sembrano stranieri con la pelle scura che fanno a botte, non è chiaro cosa faccia scattare la rissa, ma la violenza con cui si scagliano sedie e tavoli l’uno contro l’altro è tremenda. Cerco maggiori informazioni e le trovo in rete, Treviso Today infatti ci racconta:

Regolamento di conti tra giovani in Piazza Cima: indaga la Polizia

Un regolamento di conti in piena regola: nel giro di pochi minuti i ragazzi, armati di spranghe e mazze da baseball, si sono accaniti contro un loro connazionale facendo volare sedie e tavolini del plateatico. Il ragazzo, rimasto privo di sensi, è stato soccorso dai sanitari del Suem 118, arrivati sul posto con un’ambulanza e un’automedica mentre un altro giovane è stato medicato sul posto, riportando delle vistose ferite alla testa. Gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sulla vicenda indaga ora la polizia di Stato, supportata dagli agenti della polizia locale e dai carabinieri di Conegliano. Al vaglio delle forze dell’ordine i video delle telecamere di sorveglianza ma anche i tantissimi filmati che in poche ore hanno già fatto il giro dei social e delle varie chat di WhatsApp, sollevando sdegno e incredulità. Secondo quanto rifierito dalla polizia locale si tratterebbe di ragazzi già noti alle forze dell’ordine anche se molti non sono ancora stati identificati. Nessun fermo per il momento. A restare feriti tre giovani di origine macedone B.I., 19 anni, I.A., 24 anni, E.A. 18 anni.

Se guardate bene il video di Treviso Today notate molto meglio il colore della pelle, quando possibile, dei rissaioli: a ben guardare – e a non essere plagiati dai pregiudizi – non sembra diverso dal nostro. La Macedonia è in Europa, è tecnicamente fuori dall’Unione, ma è uno stato europeo, che sta facendo il percorso per diventare membro dell’UE. Tecnicamente è corretto definire i macedoni “extracomunitari”, ma gli autori di Radio Savana state tranquilli giocano sul filo del razzismo, consci che difficilmente i loro follower (troppi per un Paese civile) andranno mai a controllare.

E difatti basta scorrere i commenti per vedere che il suggerimento è stato accolto a braccia aperte:

E ancora:

Poi c’è il mio preferito, quello che ha capito tutto:

E ancora:

State tranquilli, nessuno dei commentatori del post di Radio Savana si è accorto che i tizi che si lanciano tavolini addosso non sono affatto neri, e l’admin di Radio Savana, razzista fino in fondo, ben si guarda dal fare chiarezza. Quello che voleva era avvelenare il pozzo, e l’ha fatto alla perfezione.

Ci sarebbe molto da aggiungere sui macedoni, integrati dagli anni 90 specie nei piccoli paesi veneti dove sono arrivati per supplire a una mano d’opera che veniva fatta sempre meno dagli italiani. Ma siamo sicuri che l’approfondimento lo faranno i vari commentatori di Radio Savana…

Non credo di poter aggiungere altro.

