Richard Feynman e le persone ignoranti

Un nostro assiduo lettore ci ha segnalato una citazione attribuita a Richard Feyman, questa:

Se la cerchiamo online viene fuori la solita caterva d’immagini che la riprendono tale e quale sempre con la firma di Richard Feyman. Se la cerchiamo con qualche dettaglio in più scopriamo che sul web italiano la citazione comincia ad apparire di recente, il link più vecchio pare essere del 2021. Sfruttata su pagine di guaritori olistici, omeopati, scuole filosofiche, come se una mattina qualcuno di loro l’avesse scoperta e condivisa con grandissimo successo. Fonti che dimostrino che si tratta di una citazione di Feynman? Nessuna. Eppure la citazione viene usata su pagine social come Libreriamo.

Che cultura è se nemmeno sanno attribuire nella maniera corretta una citazione? Eppure hanno oltre un milione di follower, dovrebbero tenerci alla cultura vera e verificata, no? Ma probabilmente è molto più facile fare pesca a strascico di like con immagini come questa:

Oltre 4900 persone l’hanno condivisa dal loro profilo social, probabilmente insegnanti, liberi professionisti, gente convinta che seguire una pagina che parla di cultura riesca a renderli meno ignoranti con poco sforzo, e invece…

La stessa frase tradotta, invece, ci da molta più soddisfazione. Cercandola difatti arriviamo al primo che l’avrebbe pubblicata, il redditor kelvinharis che nel 2016 scrisse questo:

Senza attribuzione alcuna. E nessuno nei commenti, all’epoca, sostenne che si trattasse di una citazione di Feynman. Fino al 2016 quella frase letterale non la si trova né in inglese né in italiano. Sotto al post di kelvinharis qualcuno ipotizza che sia la semplificazione di un monologo di George Carlin, che linka, e che potete vedere qui di seguito:

Ma anche qui non abbiamo quella frase letterale, bensì solo un concetto simile esposto in toni diversi:

They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money.