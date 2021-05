Il ritardo di Bogdan sui vaccini in UK

Altro video da trattare, altro video che arriva da una nostra vecchia conoscenza, Bogdan Tibusche, quello di Social TV. Perché ho titolato parlando di ritardo? Perché Bogdan il 17 maggio 2021 fa un video che avrebbe potuto fare mesi prima, visto che il 90% di quello che dice sono cose che circolano da mesi, tant’è vero che bene o male qui su BUTAC abbiamo già trattato praticamente tutto. Ma Bogdan se ne infischia, perché tanto chi lo segue non ci leggerà mai, sono stati già avvisati: noi siamo i cattivi pagati dai poteri forti e bisogna tenersi alla larga da noi, dalle nostre argomentazioni e dalle nostre fonti, sia mai che a qualcuno vengano dei dubbi…

Il video di Social TV si intitola:

I nuovi malati in UK sono i vaccinati

E ci racconta di come i fatti stiano dando ragione agli esperti che lo stesso Bogdan aveva contribuito a rendere famosi:

Bogdan dice che quello che sta per raccontarci sono informazioni pubbliche, che in Italia però non sarebbero state riportate con la giusta evidenza.

Lo studio a cui fa riferimento è quello pubblicato sul sito del governo britannico il 5 aprile (ripeto: se fai un video il 17 maggio su una cosa riguardante un’epidemia in corso, e i tuoi dati risalgono al 5 aprile, sei gravemente in ritardo).

Titolo del documento:

SPI-M-O: Summary of further modelling of easing restrictions – Roadmap Step 2, 31 March 2021

Riporto le parole di Bogdan:

…Si vede che Bassetti, Galli e tutta quella marmaglia là non lo hanno letto questo studio. Dunque cosa succede in Inghilterra? Le persone vaccinate con già due dosi di vaccino ora costituiscono la maggior parte dei malati di coronavirus nel Regno Unito e dominano persino il loro numero. Rappresentano circa i due terzi di tutti i casi.

Poi Bogdan passa a tradurre un paragrafo dello studio che presenta, un paragrafo che pare confermare quanto sta dicendo. Fa solo un errore, traduce tutta questa frase:

The resurgence in both hospitalisations and deaths is dominated by those that have received two doses of the vaccine, comprising around 60% and 70% of the wave respectively. This can be attributed to the high levels of uptake in the most at-risk age groups, such that immunisation failures account for more serious illness than unvaccinated individuals. This is discussed further in paragraphs 55 and 56.

Ma nei suoi tre minuti di video evita attentamente dio andare a leggere i paragrafi 55 e 56. Chissà come mai…

La risposta però è semplice, il paragrafo 56 infatti riporta queste testuali parole:

This shows that most deaths and admissions in a post-Roadmap resurgence are in people who have received two vaccine doses, even without vaccine protection waning or a variant emerging that escapes vaccines. This is because vaccine uptake has been so high in the oldest age groups (modelled here at 95% in the over 50-year olds).

There are therefore 5% of over 50-year olds who have not been vaccinated, and 95% x 10% = 9.5% of over 50-year olds who are vaccinated but, nevertheless, not protected against death. This is not the result of vaccines being ineffective, merely uptake being so high.

Vi ho messo in grassetto la frase importante, quella finale, che spiega che questi numeri non sono dovuti all’inefficacia dei vaccini, ma al fatto che l’hanno assunto in tantissimi (specie nelle fasce più anziane e a rischio della popolazione).

Ma anche Bogdan, come tanti altri disinformatori seriali, non è lì per fare informazione, bensì per portare acqua al proprio mulino con tutte le strategie comunicative che possono essergli utili allo scopo. Bogdan evita i paragrafi 55 e 56, e in compenso riporta questa frase falsa:

…la vaccinazione di massa contro il Covid-19 produrrebbe una malattia potenziata dal vaccino, come indica lo studio questo sta già accadendo nel Regno Unito anche se i mass media non lo stanno affatto divulgando.

Lo studio non indica affatto quello che Bogdan sostiene, purtroppo nulla possiamo fare per farlo capire agli oltre 100mila che hanno guardato il suo video. L’unico modo sarebbe che gli scienziati, quelli seri, si mettessero finalmente a denunciare pubblicamente quelli che avvelenano i pozzi e che i giornalisti tornassero a fare davvero giornalismo. Ma nel Paese in cui la biodinamica viene approvata dalla quasi totalità dei senatori, purtroppo, non possiamo aspettarci molto. Giornalisti e politici sono collusi, e gli scienziati purtroppo non possono farci molto, incapaci come sono nella comunicazione verso l’esterno.

