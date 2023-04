No, Rockefeller non ha detto quella frase

Quando vogliamo condividere una citazione di qualcuno di famoso, la prima cosa che tanti fanno è verificare se quella citazione esista in rete. Pochi verificano se ci siano fonti a corredo, e oggi parliamo di una di queste citazioni, messa in bocca a David Rockefeller.

Questa analisi arriva da una segnalazione riguardante un testo pubblicato sul sito di Aldo Maria Valli, testo che si conclude appunto con questa citazione:

Le parole stranamente profetiche però sono un falso, largamente diffuso. Le troviamo sia in italiano che in moltissime altre lingue, inglese compreso.

Nessuno che linki la fonte. Alcuni sostengono siano state pronunciate in un discorso durante un banchetto delle Nazioni Unite, ma noi abbiamo trovato quel banchetto con quel discorso, in video, e Rockefeller non dice mai quella frase.

Vi riporto l’unica parte che potrebbe aver portato a generare quanto sopra:

…that is the position in which we (United States ndmaicolengel) find ourselves today, as the most powerful nation on earth, near the peak of our worldwide influence and authority. Indeed with the dissolution of the Soviet Union and the discrediting of centrally planned economies the opportunity for enlightened American leadership is perhaps even greater than it was in 1939 at the beginning of the second world war or in 1945 when the cold war began but this persistent window and his present window of opportunity during which a truly peaceful and interdependent world order might be built will not be here open for too long. Already there are powerful forces at work that threaten to destroy all of our hopes and efforts and wrecked the enduring structure of global cooperation. I referred here to those ruthless advocates of ethnic nationalism who seek to break apart existing Nations as well as to militant fundamentalists who want to subordinate or even eliminate anyone who refuses to comply with their own rigid ideological beliefs.