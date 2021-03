Sciacallaggio su decessi NON correlati al vaccino

...non è il primo e non sarà l'ultimo.

Altro caso di sciacallaggio orrendo, ormai ci dovrei aver fatto il callo e invece ogni volta che ne segnalate uno mi sale lo sconforto, penso alla famiglia della persona sfruttata per l’occasione, penso a come si sentiranno quando capiranno che gli screenshot alla pagina del loro caro gireranno in rete per mesi per sostenere la tesi che vuole il vaccino colpevole della sua scomparsa.

Oggi la protagonista dello sciacallaggio è una signora deceduta il 26 marzo. Signora che sulla sua bacheca aveva riportato che il 10 marzo aveva fatto il vaccino, che il 12 aveva avuto la febbre a 38.2. Dal 12 al 26 tra i post pubblici ce n’è solo uno, quando la signora in questione, in apparente buono stato di salute, ha cambiato la sua immagine di profilo. Perché ne parlo? Ne parlo perché domenica mattina, quando ci avete inviato questo screenshot, sono passato sulla bacheca della signora dove ho trovato una serie di commenti di soggetti che dovrebbero solo vergognarsi di aver scritto quanto a breve vi riportiamo.

Ma prima guardate con me lo screenshot che circola. Ho rimosso il cognome e l’immagine di profilo della signora per rispetto, è morta da pochissimi giorni e l’immagine non anonimizzata non è ancora così virale, anche se persino quella testa di bufalaro di VoxNews l’ha sfruttata.

Lo screenshot è questo, un collage dei tre post della signora Daniela, che amava le orchidee:

L’avete guardato con attenzione? Avete visto che tipo di privacy hanno i post riportati? Ci sono le due testine grigie, ovvero si tratta di post riservati a un pubblico ristretto, di contatti di cui la signora deve aver accettato l’amicizia, non post pubblici. La testa di cazzo che ha realizzato il collage qui sopra rientra tra i contatti virtuali della signora Daniela. Leggendo i commenti sotto all’unico post pubblico della signora Daniela purtroppo è evidente che invece chi commenta non ha la più pallida idea di come funzioni Facebook, e spuntano i primi complotti:

No, Silvestro, i post non sono stati rimossi, probabilmente sono ancora sulla bacheca solo che tu non li puoi vedere in quanto hanno la privacy settata così. Poi ci sono quelli di questo genere, che sembra quasi che siano li apposta per disinformare:

Tra i tanti commenti compaiono anche quelli del figlio della signora Daniela che specifica subito che la sua morte non ha nulla a che vedere col vaccino:

Ringraziando chi è arrivato sulla bacheca per porgere le condoglianze cerca di spiegare che sua mamma era a favore e a sostegno della ricerca scientifica, e che chi sta strumentalizzando la sua morte dovrebbe solo vergognarsi.

Purtroppo è arrivato tardi, la bacheca è invasa da soggetti così:

A scrollare i commenti si scopre anche chi è stato a fare lo screenshot originale e a diffonderlo, il quale poi – vergognandosi della tam tam generato o avendo paura di qualche ritorsione legale – ha rimosso e cancellato. Purtroppo il danno era fatto, condividendo quanto sopra su profili pieni di contatti di gentaglia novax era ovvio che tutti sarebbero andati sulla bacheca della povera Daniela, e dire che chi ha fatto il casino sarebbe pure giornalista… Di questa persona evito di mostrare nome e cognome, i familiari della povera Daniela sanno perfettamente di chi si tratta, un soggetto che in passato era già salito agli onori della cronaca per altri motivi e che sulla sua bacheca diffonde disinformazione di noti antivaccinisti, ovviamente sostenendo di non esserlo. Sia chiaro, potevo lasciare nomi e cognomi di tutti gli screenshot qui sopra, i loro commenti sono pubblici, ma ho scelto di tenere aperti solo quelli che non meritano altro che essere esposti per quanto sono stati incivili e sciacalli.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

