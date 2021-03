Come sfruttare una disgrazia per disinformare

C’è un’immagine che ci avete segnalato, purtroppo senza darci indicazione di dove stia girando. L’immagine mostra quattro diversi status di un medico di Aversa, un medico che oggi non c’è più.

L’immagine che vedete sopra è esattamente quella che vedete circolare sui social.

Perché ho titolato con “sciacalli di merda”? Perché i soggetti che hanno messo insieme i quattro status che compongono l’immagine non possono essere definiti in altra maniera. Piccoli vigliacchi antivaccinisti che sfruttano il dolore altrui per portare avanti le loro credenze antiscientifiche. Per chi avesse problemi a visualizzare l’immagine ve la descrivo.

Nel primo riquadro si vede una foto del 2019, o meglio si vede l’aggiornamento della foto profilo, il Dottor D’Auria ha cambiato la sua immagine su FB, caricandone una dove, in pantaloncini corti, ha in mano una racchetta da tennis. Secondo riquadro, risalente al 16 dicembre 2020: il dottore ha aggiunto alla sua immagine profilo la scritta “io mi vaccino contro il COVID”. Terzo riquadro risalente al 9 gennaio: l’immagine viene aggiornata ancora una volta, con la scritta “#FATTO vaccinazione anti-Covid 19”. Nel quarto ed ultimo riquadro viene riportato il titolo di Salerno Today:

Lutto all’ospedale di Nocera: medico di 45 anni stroncato da infarto

Nell’immagine lo sciacallo però ha accuratamente evitato di riportare cosa diceva Salerno Today:

„Il medico ha perso la vita mentre giocava a tennis. Sgomento tra i familiari, i conoscenti ed in tutta la comunità.“

Su altre testate si dice che sia morto dopo la partita a tennis. Ma non è importante se sia successo durante o dopo, ha avuto un infarto in seguito a uno sforzo. Un fatto tragico, ma che non trova correlazione con il vaccino fatto due settimane prima. Sfruttare la notizia per cercare di convincere la gente a non vaccinarsi è da sciacalli, e sarebbe bello questa gente venisse denunciata dalla famiglia del povero medico.

Purtroppo sui social risalire alle fonti di un’immagine non è così semplice.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.