Scienza & class action… Vol.2

Un amico avvocato mi ha inviato un messaggio WhatsApp che ha ricevuto da un suo contatto di lavoro. Il messaggio riporta questo testo:

ABOLIZIONE IMMEDIATA DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO DI TUTTI I VACCINI La rivista The Lancet, che non appartiene, certamente al campo degli scettici vaccinali, ha pubblicato un ampio studio nel quale conclude che l’Absolute Risk Reduction, vale a dire l’effettiva capacità dei vaccini in commercio di riduzione della possibilità di ammalari di covid 19, varia da 0,84%( Biontech) a 1,3% (Astra Zeneca) Sia in senso assoluto,sia rapportata ai rischi, si tratta di una percentuale che determina il venir meno del fondamento giuridico-scientifico della autorizzione provvisoria. L’utilizzo di tutti i vaccini devono essere immediatamente sospeso. Partirà a brevissimo l’azione giudiziaria specifica in sede europea con importante supporto dei parlamentari in prima linea. Per adesioni: vergogna.pass@gmail.com

I dati citati vengono da un commento pubblicato su Lancet Microbe – che evidentemente il titolare della mail vergogna.pass non ha voglia che leggiate, sia mai che vi si accenda una lucetta in testa.

Il testo da cui sono ricavati quei dati lo trovate qui (a invece fa piacere se vi si accende qualcosa in testa; più fonti serie leggete meglio è).

Si intitola:

COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room

Il primo firmatario è un medico italiano, Piero Olliaro, a cui forse l’avvocato italiano che sta lanciando la “class action contro il governo” avrebbe potuto chiedere lumi.

Io come l’avvocato non sono medico, quindi mi limito a riportare qualche link e considerazione. Quello che viene riportato nel messaggio WhatsApp è davvero quanto riporta il testo apparso su Lancet, il problema è la decontestualizzazione dei dati e l’omissione del testo con cui quei dati vengono accompagnati.

Chi si occupa di legge sa benissimo come girare le parole a suo favore, ma quando il tema è delicato come la salute della cittadinanza occorrerebbe stare molto attenti.

L’articolo su Lancet non dice affatto che i vaccini siano inefficaci, ma spiega che vanno valutati tutti i fattori (quindi sia l’Absolute Risk Reduction che la Relative Risk Reduction) quando si deve decidere quale vaccino acquistare per una data popolazione di soggetti da vaccinare. Viene spiegato molto chiaramente. Chi sfrutta il dato dell’ARR per spaventare i propri follower e convincerli a unirsi a una causa collettiva di risarcimento danni contro il governo, a mio avviso, andrebbe identificato e allontanato dalle aule di tribunale. Ma io sono solo un blogger che non capisce niente.

Giusto per curiosità, su Wikipedia esiste una pagina dedicata all’efficacia dei vaccini (non per COVID, ma in generale) dove viene mostrato come andrebbe calcolata questa formula. Una delle espressioni usate è:

VE=(1-RR)x100%

Dove VE sta per Vaccine Efficacy e RR Relative Risk, non Absolut.

Non credo di dover aggiungere altro.

