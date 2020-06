Infant Deaths Continue to Drop in the U.S.

Nel 2018 è uscito una review inglese sulle morti in culla, dove viene chiaramente spiegato che la maggioranza di quelle analizzate sono causate da violenze domestiche, problemi di salute mentale e abuso di sostanze. Lo studio riportava come in molti casi basti una comunicazione diretta con le famiglie che hanno comportamenti a rischio per salvare molti bambini. Purtroppo lo studio inglese evidenzia come in UK la comunicazione pediatrica in questo campo abbia ancora molta strada da fare. Negli Stati Uniti, invece, secondo il TIME la situazione è in via di progressivo miglioramento, con un calo che nel 2017 è stato del 29% rispetto ai numeri del 2005. Si parla di circa 1400 bambini all’anno (secondo le stime del 2017) negli Stati Uniti. Per concludere voglio riportare le parole dell’Istituto Superiore di Sanità: