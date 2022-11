Sileri e la pulizia dei vasi sanguigni

Non esiste alcun integratore in grado di pulire i vasi sanguigni, né Sileri si è mai prestato a fare da testimonial per un tale prodotto

I venditori di olio di serpente sono sempre attivi nel nostro Paese, tanto sanno benissimo che basta commerciare da lontano e, a parte qualche blocco, difficilmente qualcuno farà mai qualcosa di concreto nei loro confronti.

Ed ecco che l’ennesimo post sponsorizzato sui social ci racconta del prodotto perfetto per la pulizia dei vasi sanguigni. Dal sito anonimo che ci avete segnalato:

Dopo la pulizia dei vasi sanguigni, l’ipertensione e altre malattie ritenute “incurabili” scompaiono

Poco dopo questa strabiliante affermazione ecco che ci viene presentato il (finto) testimonial del magico prodotto: il dottor Pierpaolo Sileri, come potete vedere nella foto in testa all’articolo.

Purtroppo capita sempre più spesso di vedere inserzioni social che fanno largo uso di testimonial che non hanno mai dato il proprio consenso all’uso della loro immagine. Sileri è solo l’ultimo di una lunga lista, quello che ci lascia sempre un filo esterrefatti è come i tanto lodati algoritmi non si accorgano subito del problema, bloccando il post sponsorizzato. O forse sarebbe più corretto chiedersi cosa aspettano a fare qualcosa dopo essersene accorti.

Il prodotto che ci vendono oggi è Cardione, che secondo la pagina pubblicitaria:

Allunga la vita di 11-17 anni, riempiendola di energia e giovinezza, senza effetti collaterali. ‍

È naturale e sicuro, come una tisana. Ed è secondo per efficacia solo alla pulizia chirurgica dei vasi sanguigni. Ma diversamente dalla chirurgia, non ha complicazioni né effetti collaterali. Il prodotto pulisce il sistema cardiovascolare in maniera sinergica. Dalle grandi arterie più spesse fino ai capillari più piccoli.

Ovviamente il magico rimedio si può comperare solo online, ultrascontato:

La cosa che fa ancora più sorridere è che, oltre a falso testimonial, Sileri è anche nei commenti (ovviamente sempre un fake) a rispondere alle domande degli utenti:

La cosa bella è che proprio i commenti (tutti falsi) fanno scoprire l’inghippo, infatti se si legge quello di “Ivana Berti”:

Ho il colesterolo alto, mi è stato prescritto PITAVASTATIN (LIVAZO). Non sono riuscito a prenderlo neanche per una settimana, i linfonodi erano tutti gonfi, in particolare sul collo, non potevo girare la testa. Non vedevo nemmeno bene. Il medico mi disse che dipendeva dalle statine, che è un effetto indesiderato. Mi è stato quindi sostituito con CRESTOR (ROZUVASTATIN), ma ho avuto paura di stare male di nuovo. Ora sto pensando di provare Cardione, la composizione naturale non dovrebbe avere effetti indesiderati giusto?

Se andiamo a cercare il Pitavastin scopriamo che non è commercializzato in Italia, quindi è impossibile che a Ivana sia stato prescritto come farmaco nel nostro Paese. Chissà quale sarà il Paese d’origine della pubblicità a questo integratore.

L’integratore Cardione viene comunque venduto su altri siti, evitando di sostenere che faccia magiche pulizie dei vasi sanguigni, ma solo per quel che è: un integratore alimentare a base di preparati erboristici e minerali. Come non ci stancheremo mai di ripetere, gli integratori hanno una ragione di essere assunti solo e unicamente se ce li ha prescritti un medico dopo esami e analisi dal vivo. Il nostro corpo ha bisogno di integratori solo in presenza di carenze di qualche genere, altrimenti è perfettamente in grado di regolarsi da solo.

