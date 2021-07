SocialTV e le analisi del vaccino anti COVID

Su un sito in black list da tempo (RibelliTV) è apparso in alta qualità il faccione di una nostra vecchia conoscenza, il caro Bogdan Tibusche, in arte Andrea De Girolamo. Il fondatore e ormai volto unico di SocialTv ha un messaggio importantissimo per tutti.

Come spiega fin dal titolo:

Questo è un video MOLTO PERICOLOSO

È da tempo che cerchiamo di spiegarvi che chi diffonde bufale e disinformazione fa da sempre leva su due argomenti base: censura e paura. E guarda caso Bogdan come inizia il suo video?

…questo è un video molto pericoloso, lo sarebbe ancora di più se lo facessi come io vorrei farlo, ma per ora non posso, non posso perché i miei legali mi hanno altamente consigliato di non farlo, almeno per ora…

Il video dura 21 minuti.

Il fulcro del video sono delle analisi che sarebbero state fatte sulle fiale dei vaccini della Pfizer. Ci racconta Bogdan:

…siamo riusciti a entrare in possesso delle fiale di vaccino della Pfizer. Abbiamo acquistato una fiala messa in circolazione a febbraio e una verso la fine di aprile/maggio. Siamo riusciti ad entrare in possesso utilizzando una falla, chiamiamolo così, del sistema tedesco, grazie a dei collaboratori in Germania e degli amici in Germania…

Bogdan sostiene che siccome in Germania le aziende possono vaccinare i propri dipendenti in loco, lui (anzi loro, parla sempre al plurale saremmo tanto curiosi di sapere a chi fa riferimento) sarebbe riuscito appunto ad acquistare queste fiale, tipo mercato nero. Le fiale ovviamente non ci vengono mostrate, dobbiamo fidarci che siano vere e che Tibusche e SocialTv ne siano venuti in possesso grazie a fantomatici amici tedeschi. Non una prova di tutto questo viene mostrata agli spettatori.

Bogdan sostiene che queste fiale siano state analizzate:

Siamo riusciti ad entrare in possesso di queste due fiale. Le abbiamo messe sotto la lente d’ingrandimento attraverso un team di genetisti, medici, esperti. Hanno condiviso tra di loro le analisi di laboratorio, le analisi microscopiche e anche chimiche di questi composti e sono arrivate delle conclusioni. Io in questo video vi di racconterò quello che posso raccontare perché se raccontassi tutto quello che mi è stato detto probabilmente farei scatenare un incidente diplomatico, farei scattare perquisizioni, farei scattare arresti e non voglio, non ora…

Sono anni che Tibusche fa video simili e l’unica cosa che scattò furono Le Iene che fecero un servizio su un presunto video sexy con un’esponente dei 5stelle. Di tutte le accuse che in questi tre anni ha mosso dal canale SocialTv non ci risulta che sia mai stata portata una singola prova che fossero vere.

I toni del video come dicevamo all’inizio fanno leva sulla paura, paura che si concretizza quando Tibusche inizia materialmente a parlare di queste analisi.

Il gioco è evidente, ci dice che non potrà dire nulla di troppo specifico – siamo quasi a cinque minuti dall’inizio del video e per ora non ha detto assolutamente nulla di specifico, tante parole per impostare una narrazione allarmista ma nessuna che dimostri nulla di nulla – che non vuole rischiare di finire nelle mani della giustizia, perché, lo dice lui con queste esatte parole:

…vorrei evitarmi casini, legali sopratutto, anche perché la giustizia sappiamo bene come è, ok? Ti arrestano, buttano la chiave e chi s’avvisto s’avvisto (sic)

Frasi come questa servono proprio a far sì che il pubblico che segue stia in ansia per le possibili implicazioni di quanto ci sta per venire raccontato.

…cosa posso dirvi? Questi non sono dei vaccini. Allora la prima informazione è che il composto chimico analizzato di febbraio e il composto chimico analizzato quello di fine aprile sono due prodotti completamente diversi tra di loro. Diversi eccipienti, diverso modo di produzione e diverso, mhh diversa modalità di funzione, di funzionamento…

Queste sono affermazioni gravi, molto gravi, anche senza bisogno che Tibusche approfondisca la questione. Sono affermazioni di cui lui deve portare prove, e no, un video con lui che parla non è una prova, come non lo è un referto di analisi. Tibusche, sempre senza nominare i suoi “esperti”, il suo “team di genetisti, medici, esperti” di cui non si può sapere altro, ci racconta:

…sembra che quello di febbraio fosse quasi acquasanta paragonato con quello che è in circolazione ora. È un’altra cosa. I miei esperti mi hanno detto, basiti, bianchi in faccia, che questi non possono essere chiamati vaccini. Molti di voi parlano di terapia genica robe del genere, no mi hanno detto che quello hanno trovato in quelle fiale è qualcosa di vivo. C’è una cosa che vive di vita propria. Una cosa che pare programmata. Una cosa che pare che segua delle istruzioni. E che una volta che entra in contatto con il target pare che sappia benissimo ciò che deve fare.

Dai ragazzi, ma non vi rendete conto che venite presi per i fondelli? La frase “pare che segua delle istruzioni” ne è l’emblema. Certo che le segue, è stato studiato apposta per entrare nel nostro corpo e interagirvi, certo che segue delle istruzioni. Come qualsiasi medicinale che assumiamo, a parte la fuffa omeopatica, che non avendo al suo interno alcun principio attivo al massimo ci fa aumentare di livelli infinitesimali la glicemia grazie allo zucchero che c’è dentro. Ma “vive di vita propria”? Vi rendete conto che la scelta delle parole è fatta appositamente per allarmare? Bogdan prosegue:

La reazione avversa da quello che mi dicono i miei cari amici collaboratori che fanno questo da 45 anni, lo fanno di mestiere, sono genetisti di mestiere sono analisti di laboratorio di mestiere….

Sono genetisti o analisti di laboratorio? Perché non è la stessa cosa. Viene in mente il dinamico duo Gatti-Montanari, ma nessuno dei due è genetista, al massimo uno dei due potremmo definirlo analista. Ma non è importante chi siano, perché tanto finora quanto è stato detto in oltre cinque minuti di video è aria fritta. Nessuna prova che siano state acquistate queste fiale di vaccino, nessuna dimostrazione che siano state fatte queste analisi. Tanto fiato sprecato.

…mi hanno detto che l’effetto avverso non è altro che il fallimento del siero. Perché questo siero non è affatto progettato per creare effetti avversi, anzi sembra costruito proprio appositamente perché non lo facciano.

E arriviamo finalmente al punto che c’interessa, il punto dove Bogdan fa la sua dichiarazione da classico complottista che non può essere definito in nessun altro modo:

Chi sviluppa eventi avversi deve sapere che non è successo altro che il fallimento del vaccino stesso. Chiamiamolo vaccino, così ci capiamo, non è un vaccino. Lì ha fallito, lì non ha funzionato perché deve passare inosservato all’interno del nostro organismo, perché deve produrre i suoi effetti a partire dal 12° al 18° mese dopo la sua inoculazione. Gli effetti del vaccino li vedremo a cominciare da un anno dopo averlo iniettato. E sarà praticamente quasi impossibile per l’occhio dell’essere umano normale rendersene conto perché dalle analisi, dalle lunghe analisi fatte, questo vaccino non creerà dei veri e propri problemi, ma farà si che aumentino tutti gli altri. Questo il suo vero obiettivo, non renderci malati per colpa del vaccino, ma renderci malati di qualsiasi altra cosa in modo aumentato…

Bogdan, eddai, ma davvero pensi di parlare con degli idioti, è evidente. Nel mondo ci sono milioni di medici e ricercatori che studiano il virus e i vaccini. Milioni, solo in Italia abbiamo oltre 400mila medici. E solo Bogdan ha dei genetisti/analisti di laboratorio che, senza pubblicare uno straccio di prova, avrebbero scoperto il complotto del farci ammalare tra un anno e mezzo di patologie non collegate al Sars-Cov-2, una conseguenza che, guarda caso, non potrà essere confermata in nessun modo ma potrà alimentare ad libitum i deliri complottisti di chi ci ha creduto, permettendogli di correlare qualsiasi disturbo al vaccino fatto un anno prima. Siamo seri? L’idea che ci siano centinaia di migliaia di persone che ascoltano questo soggetto e pendono dalle sue labbra ci lascia allibiti. Non capire quanto vi sta prendendo per i fondelli per arrivare al suo unico scopo, spaventarvi perché poi mettiate mano al portafoglio per supportare il suo progetto, è triste.

Ho ascoltato tutto il video, sperando che almeno venisse mostrata una singola prova di quanto afferma, sperando facesse il nome dei “genetisti, analisti di laboratorio”. Bogdan è un paraculo, perché sa benissimo che tra un anno e mezzo a chiunque abbia qualsiasi cosa potrà dire che è colpa del vaccino senza bisogno di portare alcuna prova, solo per un atto di fede. Così da diffondere ulteriore paura. Perché – ripetiamo – è sulla paura che mettete mano al portafoglio, è grazie alla paura che vi affidate a personaggi come Tibusche, Messora, Gracis, Amodeo, Nervuti ecc ecc…

Rimaniamo in attesa di dati, di vere analisi di laboratorio che dimostrino quanto Bogdan ha raccontato. Fino a quel momento ci spiace ma è aria fritta, e in un Paese normale le forze dell’ordine andrebbero davvero a trovare Bogdan, non perché ha diffuso queste segretissime analisi sui vaccini bensì per chiedergli conto delle varie affermazioni che fa e che potrebbero danneggiare la salute pubblica.

Vorrei ricordare che Bogdan è lo stesso che ha diffuso il video con la farmacista bionda che sostiene che i vaccini siano senza bugiardino. Ne abbiamo parlato giusto stamattina. Bogdan sono anni che con Social Tv disinforma, sono anni che avvelena il pozzo nel nostro Paese.

Se fate parte di quelli che arrivati qui chiedono chi sono io per sbufalare quanto ha detto Tibusche, rispondo con molta tranquillità. Non sono io a dover afre alcunché, ho analizzato un video dove non viene fatto un singolo nome, non viene mostrata una singola fonte. Non sta a me sbufalare alcunché, sta a lui dimostrare che quanto sostiene è stato fatto realmente. Sta a lui portare prove inconfutabili di quanto sta affermando. Qui, a parte la sua voce, non vediamo uno straccio di prova di quanto afferma.

Non credo di poter aggiungere altro.

