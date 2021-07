Il bugiardino e la verifica dei fatti

Su alcuni dei soliti canali Telegram sta circolando un video dove vediamo una signora col camice, che viene presentata da SocialTv come “medico farmacista”, aprire una confezione di vaccino Johnson & Johnson e mostrare quello che lei sostiene essere il bugiardino.

Il video da SocialTv viene diffuso con queste parole, l’8 luglio 2021:

Domanda: voi l’avete mai visto il foglietto illustrativo che viene insieme al vaccino della Johnson&Johnson? Eccolo qui, ce lo fa vedere un medico farmacista

Il video diffuso da SocialTv e altri gruppi Telegram di disinformazione in questi giorni, in realtà, risale ai primi di maggio 2021. La farmacista (se lo è davvero) non è altro che la classica disinformatrice seriale. I bugiardini dei vaccini sono reperibili sui siti delle Agenzie del farmaco e, ad esempio, alcune ASL li hanno allegati alla convocazione per la vaccinazione. In certi casi con solo il bugiardino del vaccino che sarà somministrato, in altri casi ancora con i bugiardini di tutti i vaccini. Anche perché ogni confezione contiene più dosi, ogni paziente ha diritto ad avere la sua copia, e quindi avrebbero dovuto stamparne più di uno per scatola. Questa scelta è invece molto più facile. Negli Stati Uniti questo video era diventato virale al punto che USA Today e altri fact-checker americani hanno dovuto spiegare i fatti.

Traduco da USA Today:

La donna nel video mostra brevemente la parte dell’inserto che ha un codice QR, utilizzato per indirizzare il destinatario a un sito Web, anche se è troppo lontano dalla telecamera perché gli spettatori possano leggere ciò che dice… …La decisione è stata presa in modo che vaccinatori e consumatori possano accedere alle informazioni più aggiornate sul vaccino online, che sono state rese disponibili sotto forma di due schede informative: una per i vaccinatori e una per i riceventi e gli operatori sanitari.

Tutto questo è riportato chiaramente a fianco del QR code, che si vede di sfuggita mentre la signora sorridente mostra le pagine bianche. Peccato che lei eviti accuratamente di dirlo, e si limiti a alzare il sopracciglio e fare quella scandalizzata dal bugiardino in bianco. La signora è una stronza patentata che lavora probabilmente in una farmacia olistica – o almeno la pagina Instagram di un’azienda di prodotti olistici e omeopatici è quella che ha diffuso per prima il video negli States.

SocialTv se ne infischia di verificare i fatti, ha oltre 20mila follower su Telegram, ogni post è visto da migliaia di persone, spesso con centinaia di commenti. Hanno delle precise responsabilità nel diffondere materiale come questo senza dare tutte le informazioni. Le cose vanno spiegate bene, specie quando ci si è spacciati come canale di informazione per lungo tempo. Oggi la stessa (dis)informazione la fanno da social come i gruppi Telegram condivisa poi su WhatsApp e in siti come BitChute o RibelliTv.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

