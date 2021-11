Stefan Oelrich e i virgolettati de Il Tempo

Il 7 novembre su Il Tempo è apparso un brevissimo articolo che titola:

Nelle pochissime righe dell’articolo ci viene raccontato che:

Secondo il programma del World Health Summit 2021 Oelrich ha parlato solo durante la cerimonia di apertura, dando il benvenuto ai tantissimi ospiti.

Il suo discorso dura poco più di dieci minuti, non è stato complesso verificare se in quel lasso di tempo Oelrich abbia fatto la dichiarazione riportata da Il Tempo. Il discorso di Oelrich è in inglese, ma grazie alla tecnologia della rete ho potuto trascriverlo (sicuramente con errori) senza troppa fatica, e dal testo completo ho estrapolato la parte presa in considerazione dalla redazione de Il Tempo:

Because those that take the leap to drive innovation in a really meaningful way and invest and take the risk to invest in r&d will also attain sustainability by creating job security and creating prosperity for those that take the investment. I think this is really important also for for these latitudes here. And for us, therefore, we’re really taking that leap us as a company Bayer, in cellular gene therapy, which to me is one of these examples. We’re really we’re going to make a difference, hopefully, moving forward. There’s some… Ultimately the the mRNA vaccines are an example for that cell and gene therapy. I always like to say, if we had surveyed two years ago, in the public, would you be willing to take gene or cell therapy and injected into your body, we would have probably had a 95% refusal rate. I think this pandemic has also opened many people’s eyes to to innovation in a way that was maybe not possible before.