Il documento del Senato e gli studi di fase 3

Ci avete segnalato un post, che sta circolando su alcune bacheche. È qualcosa di cui abbiamo già parlato ma mi ha dato particolare fastidio che venga condivisa da una delle due socie di una parafarmacia. Sia chiaro, nulla di cui sorprendersi, nella home page del loro negozio appare una frase di Edward Bach, sì proprio quello dei fiori.

La signora che condivide post di ByoBlu e fonti simili ha pubblicato sulla sua bacheca quest’immagine:

Con queste parole:

Ecco perché è importante poter scegliere senza discriminazione. SOPRATTUTTO I GIOVANI E I RAGAZZI CHE SONO IL FUTURO

Quello che viene mostrato è un testo redatto da membri di Fratelli d’Italia e presentato al Senato in data 16 giugno 2021, un documento che dimostra come purtroppo essere stati eletti in Senato non dia una patente di affidabilità, anzi. Nel titolo si legge “Atto di sindacato ispettivo”, cioè un’interrogazione parlamentare o interpellanza simile, assolutamente non un documento che, sebbene riportato sul sito del Senato, possa dimostrare qualcosa di per sé: altrimenti in altre occasioni avremmo avuto dimostrazione dell’esistenza di scie chimiche gelatinose “nebulizzate da aerei che volano a bassa quota e sono irrorate nell’aria attraverso sistemi di supporto ben visibili ad occhio nudo” sopra i cieli delle Marche, e altre sciocchezze che speriamo nessuno che voglia farsi prendere sul serio possa davvero sostenere.

I nostri stipendiati hanno redatto un testo in cui riprendono e traducono una parte di testo apparsa (ce lo dicono loro) sul sito HART, che sta per Health Advisory & Recovery Team. Sito nato a gennaio 2021, registrato in forma anonima e diretto da un professore di patologia in pensione. Ottima fonte eh…

Vi riporto in forma testuale quella parte di documento:

Tutti gli studi di fase 3 sui vaccini COVID-19 sono in corso e non dovrebbero concludersi fino alla fine del 2022/inizio 2023. I vaccini sono, quindi, attualmente sperimentali con dati limitati sulla sicurezza degli adulti a breve termine e non disponibili.

Se leggete BUTAC da tempo sapete che quanto sostenuto è una sciocchezza, i vaccini sono in fase 4, quella della farmacovigilanza. Che questa cosa non la sappiano dei politici come i firmatari dell’atto ci può anche stare (anche se a mio avviso se sei profumatamente pagato dovresti informarti prima di far perdere tempo a chi dovrà redigere il tuo atto), ma che non la sappiano i membri di un gruppo che si offre di fare consulenze sulla salute la dice lunga su quanto siano personaggi inaffidabili.

Detto ciò chi gestisce una parafarmacia dovrebbe informarsi prima di fare post di questo genere. I vaccini che sono autorizzati in Italia e in Europa sono tutti in fase 4, quella di farmacovigilanza, come succede per tutti i farmaci nelle prime fasi della loro commercializzazione. Onestamente se fossi un politico tra i firmatari (ZAFFINI , CIRIANI , CALANDRINI , BALBONI , BARBARO , DE BERTOLDI , DE CARLO , FAZZOLARI , IANNONE , LA PIETRA , PETRENGA , RAUTI , RUSPANDINI) di quel testo mi vergognerei moltissimo e magari mi scuserei anche coi miei elettori. Ma siamo in Italia, questi se ne fottono e sono andati avanti con questo genere di disinformazione presentando anche nei gbiorni scorsi un’interrogazione a risposta scritta. Perché far perdere tempo al governo durante una pandemia cosa vuoi che sia…

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.