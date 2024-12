Lo studio segreto di Pfizer sui vaccini

Un lettore ci ha inviato una segnalazione così ben dettagliata che potremmo quasi limitarci a quanto scritto da lui:

Mi è stato segnalato un articolo di dailysceptic. org da un amico. Il sito, britannico, è bollato già da tempo nel mondo inglese come portatore di notizie false su Covid e riscaldamento climatico ( https://en.wikipedia.org/ wiki/The_Daily_Sceptic ). Tuttavia stanno portando avanti delle news sugli effetti collaterali dei vaccini – da cui l’articolo inviatomi dal mio amico. Ci tenevo a segnalarvelo per due motivi: anzitutto per aggiungerlo alla black list. Secondo, perché questa campagna che stanno portando avanti non la vedo debunkata da nessuna parte e volevo chiedervi di approfondire un po’ il tema, se potete, perché non sono un esperto nell’ambito e le mie conferme si fermano abbastanza qui. Perdonate il disturbo e grazie ancora per il vostro lavoro. Anzi, mi permetto di aggiungere qualcosa: ho deciso di leggere meglio il “documento segreto di Pfizer” che secondo l’autore dell’articolo sarebbe la prova provata del danno cardiovascolare del vaccino e si capisce che cita solo i dataset che gli danno ragione: per ogni malattia ci sono 6 fonti diverse, lui usa l’unica che gli dà sempre ragione, quando altre affermano diversamente. Alla fine non era neanche una competenza medica, solo una questione di pazienza (il documento è di 227 pagine e i grafici sono tutti assieme nelle pagine citate dall’autore stesso).

Anche noi abbiamo riscontrato quanto riportato dal nostro lettore: siamo di fronte a un classico caso di cherry picking. Difatti Nick Hunt, l’autore di The Daily Sceptic, si limita a prendere in esame solo i dataset che portano acqua al suo mulino, se invece ampliasse l’analisi a tutti i dataset sarebbe evidente che i tassi di incidenza per la maggior parte degli eventi avversi di particolare interesse (AESI) sono simili tra i vaccinati e i non vaccinati. Ma ovviamente Hunt glissa su ogni dato che non confermi la sua tesi.

Come spiegato dal link di Wikipedia riportato poco sopra, il sito The Daily Sceptic è noto per diffondere disinformazione su temi come COVID-19 e cambiamento climatico.

L’uso del cherry picking viene fatto spesso da chi disinforma, e per evitare trappole di questo genere sarebbe fondamentale verificare l’intero contesto e consultare fonti scientifiche autorevoli.

Un’altra tecnica sfruttata dai disinformatori è quella di dare a intendere che i dati riportati vengano sì da canali ufficiali, ma che siano anche in qualche modo stati “tenuti segreti”. L’articolo di The Daily Sceptic difatti titola:

Revealed: The Hidden Pfizer Report That Shows Heart Conditions in the Vaccinated Getting Worse Over Time

Che tradotto:

Svelato: il rapporto nascosto della Pfizer che mostra che le condizioni cardiache nei vaccinati peggiorano nel tempo

I termini “svelato” e “nascosto” servono a rafforzare l’idea nei lettori che si tratti di uno scoop, peccato che non sia stato svelato nulla e che il rapporto sia disponibile a un link ufficiale di EMA, senza che nessuno abbia fatto qualcosa per nasconderlo.

In chiusura confermiamo l’aggiunta di The Daily Sceptic alla nostra lunghissima Black list.

