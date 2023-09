Il CEO di Google e la citazione errata

Da almeno due anni circola un post che riporta:

Il post sembra fatto apposta per raccogliere like e difatti viene condiviso da tanti, sia in italiano che in altre lingue, da appunto circa due anni. Ma il post riporta un’informazione sbagliata: Sundar Pichai, infatti, non ha mai fatto questo discorso. Non esiste nessuna traccia che il CEO di Google abbia detto queste parole, che vengono da ben più lontano.

Più precisamente arrivano da un discorso del 1991 fatto da colui che all’epoca era il CEO di Coca Cola Company, Brian Dyson. Vi riportiamo nella loro interezza le parole di Dyson con cui concludeva il suo intervento alla Georgia Tech il 6 settembre 1991.

Imagine life as a game in which you are juggling some five balls in the air. You name them work, family, health, friends and spirit. And you’re keeping all of these in the air.

You will soon understand that work is a rubber ball. If you drop it, it will bounce back. But the other four balls – family, health, friends and spirit – are made of glass. If you drop one of these, they will be irrevocably scuffed, marked, nicked, damaged or even shattered. They will never be the same. You must understand that and strive for balance in your life.

You live in a world of growing opportunity at one of the most exciting times in history, and you have been prepared with an exceptionally fine education. Because you are all so well educated, let me pose this final question to you. What is education for? Is it for the pursuit of knowledge or for the pursuit of significance? How you answer makes a difference. Knowledge is merely a tool. There is someone in Argentina or Singapore who has the same degree as you. The difference lies in how you use it. Will you use your education for life or just as a living? It’s up to you now.“