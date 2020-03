Due giorni fa vi avevo parlato di una pagina Facebook che finge di essere la pagina ufficiale di un’agenzia di sicurezza nazionale. Mi sono messo a monitorarne i contenuti, e come vi dicevo siamo nella faziosità più totale.

Oggi (5 marzo 2020) mi sono trovato di fronte un link diffuso da AISE che riporta a un’altra pagina f

Facebook: Siamo Italiani VERI (da adesso in poi SIV). Il link è la condivisione di un video che SIV ha pubblicato martedì 3 marzo. Il video, secondo SIV, mostrerebbe l’assalto ai supermarket in Germania a causa del panico per il coronavirus.

Il post che accompagna il video riporta:

GERMANIA: PANICO DA CORONAVIRUS E SUPERMERCATI PRESI D’ASSALTO. RIDE BENE CHI RIDE ULTIMO…………

Invece della versione ultrapixelata di SIV, io ve lo riporto dall’originale su YouTube in definizione decisamente migliore.

Il video mostra un’immensa folla urlante di fronte all’entrata di un supermercato della catena ALDI. Quando si aprono le porte, la gente si riversa dentro come un fiume in piena.

Il video, come spiega anche STERN, risale al 2011, e mostra una folla di persone che assalta il supermarket per una vendita speciale di elettrodomestici superscontati. Il post oltre al video riporta anche un link, che rimanda al sito Mai più la sinistra al governo, registrato a nome Gianfranco Arnoldo (tanto è probabilmente un nome fittizio), una vecchia conoscenza dell’amico David Puente che aveva parlato di lui su Open nel 2019.

Siamo Italiani VERI vi sta prendendo per i fondelli. Avvelenano il pozzo perché è la cosa che gli riesce meglio. Spaventarvi, darvi a intendere cose che non sono, diffondere mal-information, sono tutti ottimi sistemi per manipolare la percezione della gente. AISE ha 4 gatti come numero di Like, SIV supera i 140mila follower. La pagina collegata a Mai più la sinistra al governo viaggia su oltre i 300mila follower.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

