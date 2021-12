Tedros è assetato di sangue

Buona antivigilia amici di BUTAC!

Come iniziare al meglio le feste se non con un Direttore Generale dell’OMS che ci dice che:

…some countries are using to give boosters to kill children…

Eh sì, viviamo davvero in tempi interessanti. Perché non basta il complotto sussurrato, no, a fine 2021 il direttore generale dell’OMS getta la maschera e in conferenza stampa ammette quello che i complottisti di mezzo mondo sostengono da mesi.

Il vaccino ai bambini viene dato per sterminarli tutti!!!!111!

Ma siamo seri?

Il video di cui qui vedete lo spezzone “incriminato” risale al 20 dicembre 2021, ed è stato inizialmente cavalcato dal profilo Twitter di Francesco Mosca (@FmMosca), ennesimo utente che ha bloccato BUTAC dal poter vedere la sua bacheca, seguendo evidentemente i suoi eroi come Claudio Borghi. Questa cosa delle bacheche bloccate mi lascia sempre un filo allibito, come i bambini piccoli che pensano che mettendo le manine sugli occhi davvero non puoi vedere nulla. Ovviamente BUTAC ha più profili che gli permettono di accedere anche alle bacheche che sono state bloccate dal profilo principale, ma il fatto che si cerchi di privarci della gioia di fare verifiche sui contenuti che vi vengono pubblicati è già indicativo di per sé, non trovate?

Mosca fa circolare il video taggando suoi compari di condivisione, e guardare chi viene taggato è già interessante per capire come una certa disinformazione venga fatta circolare:

Egr



@MinisteroSalute @Palazzo_Chigi @CoE_HRightsRLaw @EU_Commission

COOOOOOOSA ?

@GiulioMarini2 @barbarab1974 @BarbaraRaval @borghi_claudio

Qualcuno dei suoi follower tenta di farlo ragionare:

Francesco ti seguo e ti ammiro per il coraggio ma credimi questo è un lapsus. Paranoia alert

La stessa “giornalista” indipendente di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, anche lei taggata da Mosca, gli risponde:

Infatti forse dovremmo ascoltare tutto il contesto, non solo questi pochi secondi.

Per arrivare a chi si è andato a leggere la trascrizione dell’incontro:

Dice:”to give boosters”..no “to kill” …o almeno la trascrizione nel video completo è così.. poi magari qualcuno che capisce l’inglese meglio di me,mi corregga.

Che appunto non riporta quel “to kill”, segno ulteriore che si trattasse di un lapsus.

Voleva dire “children” ma ha iniziato a dirlo con la k e si è subito corretto. Non credo sia un madrelingua. In ogni caso un lapsus grottesco ed emblematico.

Ma a Francesco non la si fa, sono passate quasi 24 ore dalla pubblicazione del suo tweet e ben si è guardato dall’eliminarlo, sa che è ottimo materiale per alcuni suoi seguaci, sa che può far leva sulle paure di alcuni così spaventati da non fare la benché minima ricerca, da non leggere nemmeno i tweet in risposta.

Peccato che nel frattempo sia anche uscito un comunicato stampa dell’OMS, ripreso dalla BBC:

A WHO spokesperson told the BBC that Dr Ghebreyesus “got stuck on the first syllable ‘chil’ and it came out sounding like ‘cil/kil’.

“He repeated the same syllable, with it coming out ‘cil-children’. Any other interpretation of this is 100% incorrect.”