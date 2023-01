Tezenit, il falso Tezenis

Ci avete segnalato una pubblicità che usa il servizio di Google Adsense, pubblicità che è risultata poco credibile a chi ce l’ha segnalata e l’ha girata a noi per le consuete verifiche.

Il link che ci è stato inviato ci fa atterrare su questa pagina:

Il dominio tezenit.ucraft.site riporta in realtà a una piattaforma per creare siti, appunto ucraft.site. Piattaforma sfruttata da chi ha realizzato quanto vedete qui sopra per creare una pagina che richiami lo stile Tezenis. E difatti cliccando su una delle immagini si viene rimandati a un altro dominio ancora, dove il logo Tezenis è in bella vista:

L’indirizzo del sito è tezenisit.shop, che andando a verificare è stato registrato il primo dicembre 2022 – curiosamente proprio prima delle feste di Natale – e registrato anch’esso in forma anonima. Richiama in tutto e per tutto il sito ufficiale di Tezenis, probabilmente anche la campagna con Giulia de Lellis è quella che era sulla copertina del sito ufficiale di Tezenis a dicembre. Ma non è il sito ufficiale dell’azienda di abbigliamento. Solo una sua copia, fatta appositamente per attirare acquisti natalizi. Basta navigare un po’ nei vari link a fondo pagina, però, per accorgersi delle differenze.

Il sito farlocco riporta le cose un po’ alla carlona, con frasi che suonano male in italiano, e con informazioni scarse, basta guardare la pagina dedicata alle spedizioni per rendersene conto. Questa è quella reale:

Questa è quella farlocca:

Purtroppo il fatto che questi soggetti riescano a infiltrarsi tra le pubblicità lecite che circolano in rete è grave, perché – specie sotto Natale e ora con i saldi – il rischio che la gente ci caschi è altissimo.

Onestamente, se fossi un cliente che acquista seguendo un link di questo genere, farei uno screenshot della pagina su cui è apparsa la pubblicità e segnerei chi sia l’editore che la pubblica per poi, se risultasse una truffa, fare causa a lui. Siccome si è fatto pagare per l’inserzione, saprà sicuramente chi l’ha pagato e quindi sarà in grado di comunicarlo alle autorità.

Purtroppo pubblicità come queste riempiono la rete senza che nessuno faccia mai nulla, gli editori sono ben lieti di incassare soldini, poco importa se i link portano a siti fraudolenti che se va bene vendono copie del prodotto originale, se va male si limitano a incassare denari e svanire. Sarebbe ora che venisse fatta una legislazione che obblighi gli editori pubblicitari online a rispondere in soldoni di questi annunci fraudolenti.

Noi abbiamo contattato Tezenis avvertendoli del tentativo di truffa che sfrutta il loro marchio, e ci è stato risposto in fretta ringraziandoci per la segnalazione:

Ciao Michelangelo! Ti confermiamo che la pagina web che ci hai segnalato non è il nostro sito ufficiale. Vogliamo ringraziarti per averci informato sull’accaduto, in quanto la segnalazione ricevuta ci sarà molto utile al fine di risolvere il problema in questione. Ti assicuriamo, inoltre, che sarà nostra premura continuare a bloccare i siti ingannevoli che vendono i nostri prodotti. Grazie!

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.