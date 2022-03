No, TGCOM24 non ha passato una scena di Deep Impact come fuga da Kyiv

Ci avete segnalato questo post:

Confermo, l’immagine viene da Deep Impact, film del 1998, ma sono andato a guardare le edizioni del TG Mediaset per verificare se avessero passato quest’immagine parlando della fuga da Kyiv senza successo, ho parlato con uno dei loro redattori e anche lui mi ha confermato che quella scena non è mai stata mandata in onda.

Si tratta di un semplice falso, qualche buontempone (ma sono sicuro che la redazione dei TG Mediaset non lo reputa così buontempone) ha deciso di appiccicare il logo di TGCOM24 su uno screenshot di Deep Impact e sostenere appunto che l’avessero passato al TG. Falso, oltretutto malfatto, visto che TGCOM24 non mette il proprio logo in quella maniera.

Il post sulla bacheca dove mi era stato segnalato al momento pare sia stato rimosso, ma è probabile che circoli su altre bacheche e anche su altri social network diversi da Facebook, se lo vedete girare sapete cosa fare.

Non credo di poter aggiungere altro.

