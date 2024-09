Come trasformare 250 euro in 4500€

La piccola comunità di follower che mi segue su LinkedIn mi ha segnalato che anche da quelle parti hanno cominciato a circolare gli annunci truffa che ben conosciamo per averli trattati miliardi di volte su altri social network come Facebook.

Purtroppo (anzi per fortuna) i link che ci sono stati segnalati prima del weekend scorso sono già disabilitati, e la pagina che li diffondeva come post sponsorizzati è già stata chiusa (o sospesa) dagli admin di Linkedin. Ma chi ci aveva segnalato la truffa aveva provveduto a fare degli screenshot che ci permettono comunque di trattarla.

Il post sponsorizzato si presentava così:

Se si cliccava sul link ecco cosa ci appariva:

Invece che RaiPlay troviamo Today, con un finto articolo come ne abbiamo visti a tonnellate, la novità è appunto che i post sponsorizzati ora vengono diffusi anche su LinkedIn.

Come avrete ben capito siamo di fronte all’ennesimo contenuto che sostiene di farci guadagnare somme incredibili partendo dal solito investimento di “soli” 250 euro. Come proviamo a spiegare da anni, già la richiesta di quella specifica somma dovrebbe far mettere sull’avviso chi sta per cascarci. E invece la cifra è studiata con attenzione dai truffatori: si tratta di una cifra ideale per indurre le persone a pagare senza sollevare troppi dubbi od ostacoli pratici, abbastanza alta da rendere la truffa redditizia ma non così alta da far suonare campanelli d’allarme immediati nella mente delle potenziali vittime.

250 euro rappresentano una cifra abbastanza consistente da sembrare un investimento serio o una tassa legittima, ma non così alta da scoraggiare immediatamente chi deve toglierseli di tasca. È una somma che molti sono disposti a rischiare nella speranza di un guadagno maggiore.

Purtroppo gli screenshot che ci sono stati inviati si limitano a questi due testi, pertanto non sappiamo il nuovo nome di trading online diffuso con questo post sponsorizzato, negli anni ne abbiamo visti a iosa, a un certo punto facemmo anche un elenco dei nomi:

Bitcoin Evolution

Bitcoin Prime

The Bitcoin Prime

Bitcoin Code

Bitcoin Up

Bitcoin Trader

Bitcoin Billionaire

Bitcoin Pro

Crypto Capitale

Immediate Connect

Altrix Edge

Yuan Profit

Amperam Trading

Immediate Enigma

Oltretutto usano tutti lo stesso modulo contatti per farvi iscrivere alle loro piattaforme. Potremmo dire che quando vedete schemi di questo genere, che vi invitano a lasciare i vostri dati per essere ricontattati, dovreste fuggire a gambe levate:

Ogni volta a fine articolo i nostri lettori abituali commentno che chi ci casca se lo merita, io continuo a credere che valga la pena cercare di insistere nel diffondere questi allarmi, sperando che possano evitare ad almeno una persona di cascare in queste truffe.

Noemi, la nostra caporedattrice, da parte sua si lamenta che alla fine si tratta sempre della stessa identica truffa su cui riverso fiumi di parole inutili, e che andrebbe fatto un format a cui limitarsi a cambiare immagini e titolo. Purtroppo per lei invece anche oggi le è toccato fare una revisione noiosa in quanto ripetitiva…

