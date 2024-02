I trattori a Parigi e le immagini fatte con l’AI

Oggi facciamo una velocissima analisi di un’immagine che sta spopolando sul web, questa:

Immagine che viene da una serie di foto generate da un’intelligenza artificiale e caricate su Instagram sul profilo The Trillionaire Life, in un post che risale al 1 febbraio. Tra le altre immagini:

Nel post su IG scrivono:

In another universe, Paris might have been a countryside! 🪵🐄🇫🇷 ❓Would you like to live in this kind of Paris? 📸 @ifonly.ai

Ovvero si tratta di immagini create con ifonly.ai per mostrare come sarebbe stata Parigi in un universo parallelo in cui si trovava in campagna. Peccato che sul web sia pieno di profili che stanno condividendo quella che vedete in testa all’articolo dando a intendere che sia Parigi, con le strade bloccate da enormi balle di fieno a causa delle proteste dei contadini. Profili come Kristinna (@RED660) su Twitter:

O questo post su Facebook, con più di 11k condivisioni su Facebook:

Parigi adesso…..e i media in silenzio 😆😆😆

Le immagini generate tramite AI sono fra noi, qualcuno lo spieghi ai tanti che cascano in queste foto, e che purtroppo ci fanno immani figuracce. Purtroppo alcuni ci cascano, altri, i peggiori, sanno benissimo che si tratta di un falso, ma diffondono lo stesso perché sanno che tra la massa che la vedrà tanti, troppi, non lo capiranno.

Chissà che Giuseppe non capisca e rimuova l’immagine falsa.

