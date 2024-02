Trend e previsioni per il giornalismo nel 2024

È uscito il report di Reuters dal titolo “Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2024”, ovvero “Trend e previsioni per il 2024 in giornalismo, media e tecnologie”, che potete scaricare nella sua versione integrale da questo link. Il report è basato su interviste a centinaia di professionisti del settore.

Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di riassumere i punti chiave del rapporto e tradurli per noi. Di seguito potete leggere il risultato. Qualsiasi feedback, come sempre, è ben accetto!

Nel 2024, ci si aspetta che il giornalismo affronti diverse sfide, come evidenziato nel rapporto dell’Istituto Reuters:

Sfide economiche

L’industria del giornalismo sta affrontando sfide economiche, tra cui un mercato pubblicitario più lento, l’imminente declino dei cookie di terze parti e un traffico meno affidabile da parte dei grandi colossi tecnologici. Questi fattori hanno contribuito a diffusi tagli di posti di lavoro in tutta l’industria.

Erosione della fiducia nei media e attacchi ai giornalisti

Si assiste a una crescente erosione della fiducia nei media in molte democrazie occidentali, insieme a crescenti attacchi verbali e fisici ai giornalisti. Questa tendenza è aggravata da sfide come la dipendenza dalla pubblicità governativa e il disagio causato da politici che cercano di minare il principio di responsabilità.

Frammentazione del pubblico ed evitamento delle notizie

I consumatori di notizie spesso si sentono sopraffatti dall’abbondanza di scelte disponibili. Mentre c’è un’attenzione verso la massimizzazione dell’attenzione attraverso vari formati come video, audio e newsletter, questo approccio potrebbe non sempre coincidere con ciò che alcuni pubblici cercano. Gli incentivi delle piattaforme e del business che privilegiano l’attenzione potrebbero non sempre rispettare la disponibilità di tempo delle persone, portando a una disconnessione dalle notizie e all’evitamento selettivo delle stesse.

Sfide di entrate e turbolenze aziendali

L’industria del giornalismo sta affrontando sfide nell’ambito delle entrate economiche, a causa della volatilità del mercato pubblicitario e dei cambiamenti nelle preferenze del pubblico verso le piattaforme digitali. Ciò ha comportato perdite di posti di lavoro e la chiusura di titoli di giornali locali, lasciando alcune aree scoperte, al punto da essere definite come ‘deserti delle notizie’. Inoltre, le emittenti televisive che hanno investito poco nel digitale sono sotto pressione mentre l’attenzione del pubblico si sposta verso le piattaforme di streaming. Anche i brand nati digitalmente si stanno ritirando in risposta a queste sfide (ne accennavamo qui in occasione della videorecensione di “Stiamo sprecando internet” di Antonio Pavolini).

Polarizzazione, mancanza di alfabetizzazione mediatica e problemi di fiducia

Ci sono preoccupazioni per l’impatto della polarizzazione, della mancanza di alfabetizzazione mediatica e della diminuzione della fiducia nei media. Questi fattori pongono sfide strutturali che potrebbero ostacolare il giornalismo nel medio-lungo termine. Sebbene ci sia il riconoscimento dell’eccellenza giornalistica, cresce lo scetticismo tra certi segmenti della popolazione nei confronti dei media tradizionali e nuovi.

In generale, l’industria del giornalismo sta navigando in un paesaggio complesso caratterizzato da incertezze economiche, interruzioni tecnologiche, cambiamenti nel comportamento del pubblico e problemi di fiducia. Adattarsi a queste sfide richiederà strategie innovative, una focalizzazione sul giornalismo di qualità e una profonda comprensione delle mutevoli esigenze e preferenze del pubblico.

