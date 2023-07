TRUFFA – Trenitalia e i biglietti scontati

Oggi è giovedì, e come tutti i giovedì cerchiamo di mettervi in guardia da una nuova truffa. (Sì, lo sappiamo che voi non ci cascate, ma sarebbe utile condividere queste informazioni, se conoscete qualcuno che potrebbe.)

Stanno circolando post sponsorizzati come quelli che vedete negli screenshot qui sotto.

Il messaggio è simile:

Trеnіtаlіа offre una promozione che permette a tutti i residenti in Italia di ricevere una tessera del valore di 1,95€ con la quale è possibile viaggiare gratuitamente sui treni per un anno 😱

Clicca su “Scopri di più” e rispondi ad alcune domande per ordinare la card 👇🏼

Affrettatevi ❗️ Quantità limitata

Cliccando sui link si arriva su una pagina web come questa:

Alla fine delle solite tre domande – facciamo presente che ogni click serve a questa gente sì per guadagnare, ma anche per cercare di introdurre malware sul vostro dispositivo – invitano l’ingenua vittima prima al solito giochino delle scatole sui cui fare ulteriori click:

Giochino dove… rullo di tamburi:

SIORI e SIORE SI VINCE SEMPRE

Poi ci invitano a inserire i dati per ricevere la nostra carta regalo, ovviamente dati sensibili, incluso l’indirizzo di casa; e chiaramente anche quelli della carta di credito, per pagare la modica cifra…

Ma chi si cela dietro questa favolosa offerta è furbissimo, e oltre a quanto è già riuscito ad assicurarsi fino a questo punto fa di più. Leggendo il disclaimer a fondo pagina, scritto in grigio scuro su nero, scopriamo che grazie alla nostra iscrizione al servizio (quale servizio?) partecipiamo anche all’estrazione di una tv Samsung Neo QLED 4K da 65 pollici, e che quest’estrazione ci fa aderire a un servizio, come spiegano:

Aderendo a questo servizio, beneficerai di un periodo Prova di 5 giorni del programma del nostro partner. Se continui con un abbonamento oltre il Periodo di prova di 5 giorni, verrà addebitato un importo sulla tua carta di credito, che varia a seconda selezionando. Quando il tuo contributo viene detratto dalla tua carta di credito o altro metodo di pagamento, mantieni l’accesso a questi servizi, che sono riservati esclusivamente ai membri che pagano per l’accesso sul nostro sito partner.

Che importo? Eh non si sa, come “spiegano” chiaramente “varia selezionando”.

Io spero sempre che voi facciate girare i nostri articoli su queste truffe alle tante possibili vittime che ci sono là fuori. So bene che voi che ci leggete da anni non ci cascherete, ma se continuano a essere fatte, se i truffatori continuano a investire soldi per le inserzioni sponsorizzate significa che qualcuno che ci casca c’è sempre. Sarebbe bello lo aiutaste a non farsi fregare, senza giudicarlo per quello che è, un analfabeta digitale.

