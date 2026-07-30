No, Trump non ha vinto le elezioni tre volte

La teoria del complotto del "rigged election" è stata ripetuta un numero sufficiente di volte da essere diventata verità?

Tanti stanno parlando della dichiarazione di Donald Trump durante la cena dei giornalisti del 24 luglio 2026, così ad esempio il TG di La7:

Trump al galà per la stampa: “Mi ricandido nel 2028”. Ma può farlo?

La Repubblica:

Un cappellino rosso con la scritta ‘Trump 2028’: così, il presidente americano ha annunciato l’intenzione di voler correre per un altro mandato.

Ed è vero, Donald Trump ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 durante la cena dei giornalisti, dicendo di essere così bravo a vincere le elezioni che ha deciso di ricandidarsi per le prossime.

Noi di BUTAC non abbiamo idea se stesse o meno scherzando; a un certo punto lui sostiene sia una gag, ma onestamente non è il suo annuncio di ricandidatura a infastidire chi si occupa di fact-checking, bensì quello che dice mentre l’annuncia.

Perché vedete, Donald Trump parla di questa candidatura sostenendo di aver vinto le elezioni tre volte, ripetendo la solita noiosa bugia che le elezioni del 2020 fossero state truccate. Lo dice chiaramente, “rigged election”, ma è una una bugia, smentita non solo dai fact-checker e dai numeri, ma pure dalla magistratura che ha condannato ad esempio FoxNews a una multa da quasi 800 milioni di dollari dopo aver dato credito e rilanciato le accuse del Presidente.

Gli attacchi del 6 gennaio a Capitol Hill furono causati proprio dalle accuse di Trump, che fomentò i suoi “patrioti” sostenendo che le elezioni fossero state truccate in favore di Joe Biden. Ci sono dei passaggi nei suoi discorsi tra il 5 e il 6 gennaio che si ritiene abbiano fomentato i propri seguaci all’attacco – che, ricordiamo, portò alla morte di una manifestante mentre, incurante degli ordini delle autorità, cercava di sfondare una porta interna del Campidoglio, e a quella di diversi agenti delle forze dell’ordine.

Spiace che una testata come il Corriere della Sera non abbia rilevato la cosa nella maniera corretta, titolando:

Trump alla cena dei corrispondenti, tra battute e insulti. Poi indossa il cappellino rosso e dice: «È mia intenzione candidarmi per un terzo mandato»

Ma, a dimostrazione che i titolisti di alcune testate andrebbero allontanati, basta leggere l’articolo per trovare il fatto raccontato nella maniera corretta:

«Come ho detto mesi fa, lo show deve andare avanti». Indossando un cappellino con la scritta Trump 2028, il presidente ha detto ai giornalisti che avrebbe dato loro uno scoop annunciando la sua corsa – per la quarta volta – nelle prossime elezioni presidenziali.

Trump comunque ha poi spiegato che stava scherzando, ma il gelo calato nella sala non è cambiato. Ricordiamo che negli Stati Uniti il 22esimo emendamento impone un limite di due mandati presidenziali.

Non credo di dover aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

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