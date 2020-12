Vaccinazione antinfluenzale e ricorsi al TAR

Ci avete segnalato un video dove viene intervistato il dott. Amici in merito alla scelta del TAR di annullare l’ordinanza della regione Lazio sull’obbligatorietà della vaccinazione antinfluenzale.

Il video lo potete vedere qui sotto:

Ed è accompagnato, sulla pagina dell’onorevole Cunial, da queste parole:

“La vaccinazione #antiinfluenzale è totalmente inutile e dannosa e il Tar ci ha dato ragione, bocciando l’ordinanza di #Zingaretti. Anche un eventuale vaccino per il #COVID è perfettamente inutile e dannoso..” Il Dottor Mariano Amici, medico autore del ricorso al Tar contro Zingaretti, ci parla di vaccini e della richiesta di sospensione dell’ordinanza della Regione Lazio che rendeva obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale per gli over 65 e per tutto il personale sanitario. L’ordinanza, firmata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti, avrebbe dovuto rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale a partire dal 15 settembre.

Parole che dimostrano ampiamente la bugia appena raccontata. Il TAR non ha dato ragione alla tesi secondo cui la vaccinazione sarebbe inutile e dannosa, ma solo alla parte legata al diritto del ricorso fatto dagli avvocati anti vaccinazioni. Come poi fa anche lo stesso dott. Amici, probabilmente conscio che secondo l’Ordine dei Medici raccontare bugie sui medicinali velocizza solo la strada per la radiazione. Se ascoltate attentamente, a parte definire Convid la Covid-19 – dimostrando così una conoscenza della materia pari a quella dell’uomo della strada – sentite che il virgolettato riportato dalla Cunial è una sua invenzione. Amici dice:

Hanno provato, quantomeno la Regione Lazio e anche altre regioni, a introdurre come obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale. Abbiamo fatto ricorso e siamo quindi riusciti a vincere. Ho spiegato sia i motivi scientifici per i quali la vaccinazione antinfluenzale è perfettamente inutile e dannosa, sul piano del diritto abbiamo spiegato bene che quella ordinanza era assolutamente illegittima. Il TAR ci ha dato ragione quindi la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria è decaduta. Rispetto all’eventuale vaccino, si parla tanto, per il Covid, è una cosa che non sta né in cielo né in terra perché se vogliamo realmente produrre un vaccino capace di difenderci dal Convid (sic) è la cosa assolutamente impossibile se vogliamo attenerci a quello che dice la letteratura scientifica a quello che dice la scienza. Se poi invece vogliamo fare barzellette o pseudotali allora cominciamo a dire che facciamo il vaccino che facciamo di qua che facciamo di la e sarà a quel punto un altro vaccino tipo quello antinfluenzale perfettamente inutile e dannoso.

Il video conclude con il dott. Amici sorridente e sornione che spiega che lui, alle Forze dell’ordine che lo fermano perché senza mascherina, spiega che tanto non serve a niente. Io mi auguro che nessun agente abbia lasciato correre e il dott. Amici sia stato multato, anche in occasione dell’intervista, durante la quale della mascherina non c’è alcuna traccia.

Il TAR, come spiegato su svariate testate, ha solo accolto il ricorso in quanto concorda con le obiezioni basate sul diritto, non sull’inutilità del vaccino, checché ne dicano Cunial e Amici. Deprime vedere quanti invece non leggano e non approfondiscano, fidandosi ciecamente di soggetti a cui fa comodo così.

Non credo di dover aggiungere altro.

