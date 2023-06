Vaccinazioni Covid e HIV

In questi giorni ha ripreso a circolare una notizia – quantomeno dubbia – di un paio di mesi fa, secondo la quale le vaccinazioni contro Covid-19 avrebbero portato a un incremento fino al 500% dei casi di HIV nei militari.

Tutto parte il 6 marzo 2023, quando viene diffuso un post di un blog che traduce le affermazioni fatte il 1 marzo dal conduttore di estrema destra Hal Turner, dell’Hal Turner Radio Show: il programma, famoso per diffondere disinformazione sui vaccini contro Covid-19 e altre teorie del complotto, diffonde la notizia che non solo si è avuto un aumento dei casi di HIV tra i militari americani in seguito alle vaccinazioni contro Covid-19, ma che i medici l’avrebbero diagnosticata come “Sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino” (anche definita VAIDS) di cui abbiamo già parlato l’anno scorso sempre su queste pagine. La fonte sarebbe un tweet dove si citano le vaghe affermazioni di un certo dottor Michael Yeadon, dottore su cui ci siamo già imbattuti qui su BUTAC.

Se andiamo a guardare però i dati ufficiali forniti dal Dipartimento della Difesa statunitense, vediamo che le nuove diagnosi che hanno riscontrato il virus dell’HIV sono state 317 nel 2017, 280 nel 2018, 314 nel 2019, 237 nel 2020, 309 nel 2021 e 124 nel 2022. Quindi, nel 2021 si è avuto un aumento del 30 per cento rispetto al 2020 mentre nel 2022 si è avuto un calo del 60% rispetto al 2021. Dove sarebbe l’incremento del 500%? E perché ne sarebbero colpiti solo i militari? Inoltre, come già spiegato dalla CDC, l’agenzia di salute pubblica statunitense, non esiste alcuna prova che i vaccini contro Covid-19 possano provocare l’Aids o che danneggino in qualche modo il sistema immunitario delle persone.

Bisogna infine notare che la presunta sindrome indotta dal vaccino anti-Covid citata nel post oggetto di analisi non esiste, ma deriva da un articolo pubblicato l’8 febbraio 2022 dal sito web Scenari Economici dal titolo “Vi presentiamo V-AIDS, sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino” e che riprende tre articoli comparsi sul blog austriaco Tkp, più volte citato dai colleghi fact-checker tedeschi di Correctiv come fonte di disinformazione.

