Mike Yeadon vicepresidente della Pfizer…

In queste ore sta circolando in rete una notizia, rilanciata in vari canali dedicati alle teorie del complotto e all’esitanza vaccinale su Telegram, che racconta che l’ex vicepresidente della Pfizer avrebbe detto che il piano di vaccinazioni contro Covid-19 altro non sarebbe che un progetto su larga scala per depopolare il pianeta.

L’articolo, che si trova sul sito America’s Frontline Doctors a firma Mordechai Sones ed è datato 25 marzo, attribuisce al dottor Mike Yeadon questa dichiarazione sui vaccini contro Covid-19.

Non ho assolutamente alcun dubbio che siamo in presenza di prodotti malvagi (una determinazione che non ho mai fatto prima in 40 anni di carriera nella ricerca) e pericolosi. […] È mia opinione che tutto ciò possa essere usato per un depopolamento massiccio del pianeta.

Ma chi è Mike Yeadon?

Ebbene, sia Snopes che Reuters hanno già approfondito l’argomento e hanno scoperto che non solo Yeadon ha smesso di lavorare per Pfizer più di dieci anni fa, ma che lui è stato vicepresidente solo della sezione per cui ha lavorato, che si occupa di allergie e ricerca su farmaci per malattie come asma e ostruzioni polmonari croniche. Non è quindi mai stato “scienziato capo della Pfizer” o “vicepresidente della Pfizer”, come viene riportato su alcuni siti.

Inoltre, la piattaforma su cui è stata pubblicata questa intervista, America’s Frontline Doctors, è stato valutato da Media Bias Fact Check come un sito fraudolento dal punto di vista scientifico, e questo per la promozione di false informazioni sul coronavirus, per la mancanza di trasparenza sulle sue fonti e per l’utilizzo di riferimenti pseudoscientifici per le sue conclusioni.

E le prove che la vaccinazione di massa sia in realtà un’arma usata dal Nuovo Ordine Mondiale per la depopolazione mondiale? Non ce ne sono. Parliamo di una teoria del complotto trita e ritrita, che ha visto nel corso degli anni vari soggetti appellati come nuovi “untori”, fino a Bill Gates, a cui lo scorso maggio si attribuiva una frase, condivisa su Twitter principalmente, secondo cui 700.000 persone sarebbero morte per vaccino. Frase già ampiamente smentita dalla BBC.

Nulla di nuovo sotto il sole.

SP

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.