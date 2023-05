Vietnam, autismo e vaccini

Questa è una di quelle notizie che trattiamo per completezza, ma che speriamo sia di quelle in cui ormai non casca più nessuno.

La notizia ha come fonte un breve intervento video tratto dal “documentario” antivaccinista Vaxxed, lo spezzone video è questo:

Nel video si vede il dottor Anthony Phan sostenere che in Vietnam non esistesse l’autismo fino a che non fu introdotto il programma di vaccinazioni pediatriche. A sostenerlo è un medico che si è laureato e lavora negli Stati Uniti, sostenitore di Tucker Carlson come candidato alla presidenza del Paese, conservatore cristiano e convinto antivaccinista. Nel documentario Vaxxed non viene portata alcuna prova, solo le sue parole.

Basta cercare su siti vietnamiti che si occupano di medicina per trovare sfatata questa notizia: ad esempio un articolo del 2017 sul sito del Dipartimento di medicina preventiva del Ministero della Salute del Vietnam. Non che ce ne sia bisogno, l’abbiamo ripetuto più e più volte, allo stato dell’arte è ampiamente dimostrato che i vaccini non possono causare l’autismo. Purtroppo di soggetti come il dottor Phan ne abbiamo anche in Italia, medici (o pseudo tali) che si sono accorti che spaventare i genitori sostenendo queste bufale porta soldi – e una fama che altrimenti non avrebbero nemmeno pagando.

Tra chi propone trattamenti alternativi ai vaccini (spesso a base di prodotti omeopatici) a chi offre consulenza legale, la miniera d’oro dell’antivaccinismo parte proprio dalla nozione errata che i vaccini possano causare l’autismo.

Vaxxed non è un documentario, ma un film, che senza portare prove documentate e verificabili cerca di spaventare i genitori per portarli a non vaccinare i propri figli, ce ne siamo occupati in altre occasioni visto che purtroppo anche tra alcuni esponenti della classe politica italiana è stato diffuso e sostenuto. Ma è fuffa medica della peggior specie.

Per chi volesse approfondire, negli anni abbiamo scritto svariati articoli sul tema vaccini e autismo. Per non parlare della bella guida scritta dal nostro medico di redazione, il dott. Pietro Arina, Attualmente Vaccini.

