La villa in Egitto di Zelensky

Su svariati siti italiani e su tantissimi social negli ultimi giorni ha trovato spazio una notizia, riportiamo ad esempio il titolo scelto dal blog di Maurizio Blondet:

E ancora su Come Don Chisciotte:

Tutti stanno condividendo un “copia traduci e incolla” che nell’originale lanciato da Global Research CA – sito di disinformazione varia già trattato in precedenza – spiega nelle primissime righe:

A recent journalistic report revealed that the Ukrainian president bought a luxury villa in Egypt in the region of El Gouna, also known as the “city of millionaires”. More than that, evidence indicates that Zelensky used Western money for the purchase, spending in personal luxury a significant part of the amounts he receives from NATO countries.

The data were published by Egyptian investigative journalist Mohammed-Al-Alawi. After in-depth research involving sources familiar with the topic, Mohammed discovered that the Zelensky family acquired a luxury property in Egypt valued at around five million dollars.