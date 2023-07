Gli uccelli, le radiazioni e la disinformazione

La moria di uccelli in Francia e Olanda dipende dalle antenne telefoniche? Non c'è motivo per pensarlo, ma c'è chi lo pensa e ne è anche convintissimo

Un nostro attento lettore, un veterinario ormai in pensione, ci ha fatto pervenire una notevole segnalazione: un articolo proveniente dal sito di Come Don Chisciotte (CDC), una risorsa web ben nota a noi di BUTAC. Tale articolo si presenta tipicamente come un copia-incolla di una traduzione, una pratica a quanto pare molto apprezzata dalla redazione di CDC, notoriamente restia a sforzi eccessivi.

Titolo:

NON È STATA L’”INFLUENZA AVIARIA” A UCCIDERE GLI UCCELLI SELVATICI IN EUROPA, SONO STATE LE RADIAZIONI

La prima fonte del pezzo è un sito di dubbia affidabilità, nato all’alba della pandemia con lo scopo di disseminare disinformazione (e accaparrarsi donazioni), e che nel corso degli ultimi tre anni ha cambiato logo e veste più volte al fine di confondere ulteriormente le acque: The Exposé.

Guarda caso appena cerchiamo di leggere l’articolo originale ci troviamo di fronte alla tipica richiesta di finanziamenti:

Titolo del pezzo originale:

It wasn’t “bird flu” that killed wild birds in Europe last spring, it was radiation sickness

L’articolo sostiene che a sterminare migliaia di uccelli in Olanda e Francia nel 2022 sarebbero state le radiazioni emanate dalle antenne telefoniche, e non una qualche forma di influenza aviaria. L’autore di queste affermazioni non ha condotto alcuna ricerca sugli uccelli defunti. Le sue conclusioni si basano sul ritrovamento di un sito olandese che riferisce dell’installazione di alcune antenne 4G in un’area vicina al luogo dove sono stati rinvenuti gli uccelli morti in Olanda. L’autore non ha pubblicato uno studio scientifico sull’argomento, ma una semplice newsletter sul suo blog, curiosamente orientato da anni alla critica delle reti di telefonia mobile. Nel testo originale non si trova traccia di un solo dato scientifico, solo supposizioni fondate sul proprio pregiudizio nei confronti delle reti 4G e 5G. Null’altro.

Sono consapevole che voi, cari lettori, non avete bisogno di questo articolo per etichettare l’autore di tali supposizioni come un cospirazionista in cerca di visibilità e guadagni. Sfortunatamente molte persone non ci leggono e – chissà se le due cose sono correlate – sono pronte a dare fiducia a chiunque rispecchi i loro pregiudizi.

Questa forma di disinformazione persiste da anni, e non dispongo di nuovi dati per indagare gli episodi citati da The Exposé. Ma non è necessario, dato che loro stessi non forniscono alcuna ricerca scientifica aggiornata a invalidare quanto raccontato in Francia e Olanda in merito a questi episodi. Secondo quanto riportato dalla Società Nazionale di Protezione degli Uccelli Americana nel 2020, non esiste alcun motivo per pensare che la morte degli uccelli sia legata alle radiazioni delle antenne cellulari.

Curiosamente, nessuno di questi siti viene citato, linkato o verificato dagli autori di Come Don Chisciotte, The Exposé e la fonte originale, ovvero Global Research, un sito cospirazionista fondato nel 2001 per diffondere teorie complottiste relative agli eventi dell’11 settembre e da allora utilizzato per promuovere teorie cospirazionistiche di varia natura, dalle scie chimiche alla disinformazione pandemica. Nel 2021, CBC Canada collegò il sito a utenti della rete che diffondevano disinformazione al servizio della Russia, una fonte a dir poco discutibile da cui attingere.

Non credo ci sia altro da aggiungere.

