Morto il primo vaccinato contro COVID-19?

Sono le 23:49 del 25 maggio 2021 e ho appena letto nel mio feed della morte del primo uomo a essere vaccinato. Così infatti titolava l’agenzia di stampa AGI alle 23:35:

È morto il primo uomo a essere vaccinato contro il Covid-19 L’ottantunenne britannico William Shakespeare, deceduto per un infarto, aveva ricevuto il siero Pfizer-BioNTech sei mesi fa

Credo la notizia sia di quelle che vanno raccontate un pelo di più rispetto a come potrebbe venire cavalcata dai soliti soggetti che amano terrorizzare chi vuole vaccinarsi (o chi l’ha già fatto). I fatti sono davvero facili da capire, ma sono pochi a ripeterlo quanto si dovrebbe, anche perché tira molto di più il sensazionalismo che l’esposizione dei fatti nudi e crudi. William Shakespeare in realtà non è stato il primo a essere vaccinato con il siero Pfizer-BioNTech. Anche se tanti si dilettano a spargere la voce che i vaccini, per arrivare così in fretta sul mercato, non siano stati sperimentati, è sempre bene ricordare che questa è una clamorosa bufala.

Il vaccino Pfizer-BioNTech ha cominciato la fase tre il 27 luglio 2020, venendo somministrato a 41500 soggetti, come spiegava ARS Toscana a inizio dicembre 2020:

La sperimentazione clinica di fase 3 del vaccino BNT162b2 è iniziata il 27 luglio. Il vaccino è stato testato su 43.500 persone in sei Paesi (Stati Uniti, Germania, Turchia, Sud Africa, Brasile e Argentina). Circa il 42% dei partecipanti a livello globale e il 30% dei partecipanti statunitensi appartenevano a gruppi etnici e razziali diversi; il 41% dei partecipanti globali e il 45% dei partecipanti degli Stati Uniti presentavano un’età compresa tra 56 e 85 anni… …Il trial ha dimostrato un’efficacia del 95% contro COVID-19 a partire dal 28° giorno dopo la somministrazione della prima dose di vaccino; sono stati inoltre valutati 170 casi confermati di COVID-19, di cui 162 sono stati osservati nel gruppo placebo, mentre 8 sono stati osservati nel gruppo che aveva ricevuto il vaccino BNT162b2.

Quindi, William Shakespeare è il primo uomo la cui vaccinazione è stata mediaticamente pubblicizzata, ma prima di lui c’erano stati altre 40mila persone vaccinate, nessun deceduto. Alcuni sono vaccinati da dieci mesi senza aver riscontrato effetti collaterali di sorta. Noi stessi su BUTAC avevamo riportato il caso di Andrew Loyd Webber, vaccinato in agosto per contribuire alla sperimentazione pur di rivedere i teatri riaperti in fretta.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.