Le 15 regole per vivere la Quaresima

Un elenco con indicazioni per passare una Quaresima come Dio comanda spacciato come produzione originale di Papa Francesco; abbiamo fatto qualche ricerca per verificare

In tanti, nelle ultime ore, ci avete segnalato un elenco di regole che sta circolando moltissimo in rete – e non è nemmeno la prima volta che diventa virale.

SI tratta delle “15 regole per vivere la Quaresima“. Ve le riportiamo per intero:

Prestate attenzione…… Arriva il periodo di Quaresima… Per quelli che staranno 40 giorni senza bere…. mangiare cioccolato, senza bibita, senza fumare, senza spettegolare e….. ecc… A nulla serve questo per essere una persona migliore… Ecco la lezione di Papa Francesco: Per la quaresima il papa Francesco propone 15 semplici atti di carità che ha citato come manifestazioni concrete d’amore: * 1. Sorridere, un cristiano è sempre allegro! * 2. Ringraziare (anche se non “bisogno” farlo). * 3. Ricordare all’altro quanto lo ami. * 4. Salutare con gioia le persone che vedi ogni giorno. * 5. Ascoltare la storia dell’altro, senza processo, con amore. * 6. Stop per aiutare. Stare attento a chi ha bisogno di te. * 7. Animare qualcuno. * 8. Riconoscere i successi e le qualità dell’altro. * 9. Separare ciò che non usi e dare a chi ha bisogno. * 10. Aiutare qualcuno in modo che possa riposare. * 11. Correggere con amore; non tacere per paura. * 12. avere finezze con quelli che sono vicino a te. * 13. Pulire ciò che si è sporcato a casa. * 14. aiutare gli altri a superare gli ostacoli. * 15. Telefonare o visitare + i vostri genitori. Il miglior digiuno • Digiuno di parole negative e dire parole gentili. • Digiuno di malcontento e riempirsi di gratitudine. • Digiuno di rabbia e riempirsi con mitezza e pazienza. • Digiuno di pessimismo e riempirsi di speranza e ottimismo. • Digiuno di preoccupazioni e riempirsi di fiducia in Dio. • Digiuno di denunce e riempirsi con le cose semplici della vita. • Digiuno di tensioni e riempirsi con preghiere. • Digiuno di amarezza e tristezza e riempire il cuore di gioia. • Digiuno di egoismo e riempirsi con compassione per gli altri. • Digiuno di mancanza di perdono e riempirsi di riconciliazione. • Digiuno di parole e riempirsi di silenzio per ascoltare gli altri… assicurati, aiuterà molte persone..

Il testo come potete vedere viene diffuso sostenendo che sia stato scritto (o dettato) da Papa Francesco, ma è falso: non c’è traccia di questo elenco sui siti ufficiali del Vaticano o sui profili social della Chiesa Cattolica, questo elenco non appare in nessun documento che abbia come fonte il Papa. In compenso lo troviamo sulle pagine social di tantissime parrocchie come materiale proveniente appunto dal Papa stesso.

Si tratta di una bufala, che circola almeno dal 13 febbraio 2018; in quella data, sul sito della Parrocchia del Sacro Cuore di Ladispoli fu caricato un file .pdf con il testo che vi ho appena trascritto qui sopra. Da quel giorno l’elenco è diventato virale a più riprese. Sia chiaro, non c’è scritto nulla di tragico, si tratta di un elenco assolutamente innocuo. Ma come ripetiamo spesso: abbiamo diritto alla verità, e questo testo spacciato come dettato o scritto da Papa Francesco è una bugia.

