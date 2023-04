I giudici e La Verità…

Duecento magistrati stroncano le restrizioni per il Covid? Non esattamente...

Una velocissima segnalazione, arrivata da una fedele lettrice, ci rimanda a un articolo de La Verità del 12 aprile 2023, articolo dal titolo:

Duecento giudici stroncano le restrizioni per il Covid

Nell’articolo però non viene portata alcuna prova di questi fantomatici duecento giudici che stroncano le restrizioni, vengono riportate alcune sentenze ritenute da La Verità “esempi più rappresentativi” ma è proprio la chiusura dell’articolo, subito prima dell’elenco di questi esempi, a portare la dimostrazione pratica che è probabile non siano “duecento giudici”. Riportiamo dal testo de La Verità:

In queste pagine, riportiamo gli esempi più rappresentativi di un campionario giuridico che, altrimenti, conterebbe all’incirca 200 provvedimenti.

Duecento provvedimenti non sono duecento giudici, ma appunto duecento provvedimenti, che potrebbero essere stati emessi da un numero di giudici ben più esiguo. Ma se anche fossero duecento provvedimenti ognuno da un giudice diverso, si tratterebbe comunque di circa un 2% dei giudici italiani visto che nel nostro Paese ne abbiamo circa 9700. Un giornalista serio queste cose le spiegherebbe, quando invece si è interessati a raggiungere quella nicchia di popolazione già spaventata da vaccini e pandemia allora si sfrutta questo genere di omissioni. La Verità, purtroppo, non è nuova a questo modus operandi.

Basterebbe oltretutto leggere alcune delle sentenze a cui fa riferimento La Verità per accorgersi appunto che in molti casi si tratta di sentenze emesse da giudici che hanno già dimostrato di essere contrari alle vaccinazioni, che basano le proprie convinzioni su informazioni non supportate da evidenze scientifiche (e casualmente, infatti, già trattate sia da noi che da altri colleghi fact-checker). È assolutamente normale che su una popolazione di circa 10mila persone (i giudici) ce ne sia una parte che non crede ai benefici dei vaccini. Come nella popolazione italiana c’è una nicchia equivalente a quel 2% che ha scelto consciamente di non vaccinarsi. Nulla di cui dobbiamo sorprenderci.

redazione at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.