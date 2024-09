Sconsigliati i vaccini a mRna?

Ci è stata segnalata una notizia riportata con questo titolo:

Vaccini Covid. Eclatante passo indietro degli esperti: “Sconsigliati quelli a base di mRna”

La notizia, apparsa su Business.it il 15 settembre 2024, è un articolo di poche righe, che comincia così:

Sta suscitando un notevole clamore a livello internazionale la recente decisione del governatore della Florida, Ron DeSantis, di scoraggiare l’uso dei vaccini mRNA contro il Covid-19 nelle persone più vulnerabili. Come riportato da Nbc News, il Dipartimento della Salute della Florida, in collaborazione con il chirurgo generale Joseph Ladapo, ha pubblicato giovedì una guida aggiornata per gli operatori sanitari, mettendo in discussione la sicurezza e l’efficacia dei vaccini mRNA prodotti da Pfizer e Moderna, anche per gli anziani e coloro che presentano condizioni di salute preesistenti.

Proprio qui su BUTAC ci siamo occupati sia di Business.it che del governatore della Florida Ron DeSantis e del “chirurgo generale” Joseph Ladapo. Come è chiaro dal breve testo riportato da Business.it, la fonte della notizia (da loro non linkata, e quando succede è sempre il caso di chiedersi perché) è NBC News. Ci abbiamo pensato noi a cercare l’articolo per voi, lo potete leggere qui.

Articolo che riporta fin da subito questa frase (grassetti nostri):

In opposizione ai consigli delle agenzie sanitarie federali e di altri esperti medici sulla sicurezza dei vaccini Covid, il Dipartimento della Salute della Florida ha affermato che la raccomandazione si basava su alti tassi di immunità da infezioni precedenti e “dati attualmente disponibili”.

E ancora:

Il dottor Paul Offit, esperto di vaccini presso il Children’s Hospital di Philadelphia, ha affermato che le linee guida del chirurgo generale della Florida stanno allarmando inutilmente le persone in merito ai vaccini anti-Covid. “È un gioco molto pericoloso quello che fa”, ha detto Offit, che ha fatto parte del comitato consultivo indipendente sui vaccini della FDA. “Hai solo circa 1.000 volte più probabilità di morire [di Covid] se hai più di 65 anni rispetto a se hai meno di 18 anni”. “I vaccini a mRNA sono straordinariamente sicuri”, ha aggiunto.

Ma ovviamente la redazione di Business.it queste cose le omette, volendo a sua volta allarmare i propri lettori per proseguire nella narrazione che hanno intrapreso da tempo contro Pfizer e Moderna. Come avevamo già evidenziato tempo fa, Business.it riporta nelka sua pagina Chi siamo questo paragrafo:

Il nostro staff si impegna a verificare le storie che vengono proposte per la pubblicazione. Ogni articolo è sottoposto ad attenta verifica, attraverso l’uso e la consultazione di varie fonti: le agenzie di stampa più autorevoli, i principali quotidiani italiani e stranieri, i social network, le informazioni raccolte dal giornalista stesso. Ogni notizia da trattare viene comunque controllata applicando le regole del settore giornalistico. Eventuali documenti anonimi vengono utilizzati per la realizzazione degli articoli solo quando i contenuti sono stati riscontrati.

Ma, come avete visto, nel loro articolo si sono ben guardati dal fornire tutte le informazioni riportate dalla loro fonte, limitandosi a rimettere in circolo allarmismo ingiustificato.

Noi, onestamente, al secondo caso in poco tempo che ci segnalate e che ha come fonte lo stesso blog, riteniamo sia giunta l’ora di inserirlo nella nostra Black List.

