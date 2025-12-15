Ci dovete perdonare, ma in questo periodo il tempo per lunghe disamine sulla propaganda e la disinformazione è poco, mentre siamo invasi da segnalazioni legate a truffe di vario genere, come quella di cui parliamo oggi.

Trattiamo infatti l’ennesimo post sponsorizzato che circola sulle piattaforme social: stavolta vogliono convincerci a comperare un fon per capelli che sarebbe identico, se non superiore, a quello di grandi marchi. Perché parliamo di truffa? Beh, prima di tutto per l’immagine che viene sfruttata per la campagna pubblicitaria e che vedete in apertura d’articolo. Un finto screenshot del Corriere della Sera che mostra il titolone:

Il colosso Dyson trema per la sua imitazione: il concorrente che costa 5 volte meno sarebbe altrettanto valido dell’Airwrap!

Nel testo dell’inserzione si legge:

Ho Provato i Migliori Air Styler—Ecco la Mia Recensione Onesta! Quale air styler vale davvero la pena? Ho messo alla prova i 5 modelli più popolari, e uno ha superato tutti gli altri.

Il migliore? Quello di cui nessuno parla.

✨ Confronto completo tra 5 air styler

✨ Risultati reali, nessuna sponsorizzazione

Ma è tutto falso: si tratta del falso profilo di un influencer inesistente che spinge perché voi compriate un “air styler” dal nome Bellora Milano 5-in-1 (che domani cambierà nome per evitare che chi lo cerca trovi il nostro articolo). Perché è così che fanno i truffatori: insistono finché non hanno svuotato i loro magazzini del prodotto che hanno da vendere, poi passano a un altro prodotto fuffa.

Se cliccate sul link sotto al reel arrivate sul solito sito anonimo scarno di vere informazioni, fatto apposta per convincervi a cliccare sul pulsante Acquista ora e nulla più. Sito che guarda caso non fa cenno agli altri quattro air styler che sarebbero stati provati, non spiega che criteri sarebbero stati valutati, si limita solo e unicamente a elencare le ragioni per cui dovreste comperare quel singolo prodotto.

So bene che voi non ci cascate, ma quanti invece lo fanno? Specie in questo periodo di acquisti prenatalizi, con l’ansia di spendere troppo. Ecco, evitate, questi prodotti non hanno un canale di riferimento se dovessero malfunzionare. Lo comperate e, nel caso che ve lo spediscano, sapete che non avrete qualcuno a cui rispedirlo indietro se non funzionasse. Basta guardare tutte le pagine dedicate al trattamento dei nostri dati e la privacy per accorgersi che non c’è alcun vero riferimento all’azienda che ci sta vendendo il clone Dyson.

Qualche semplice trucco per evitare queste fregature:

Verificate sempre le informazioni del profilo che ha condiviso il post sponsorizzato, e se è nato da poco scappate via. Verificate se ha cambiato nome e stile comunicativo da poco, se così fosse è probabile che sia un profilo hackerato, non più controllato da chi l’aveva aperto in origine; scappate via. Andate su whois.domaintools.com per verificare l’url (l’indirizzo) del sito da cui state comperando, se ha troppi dettagli oscurati o è stato aperto da poco già lo sapete: scappate via!!!

Non credo di dover aggiungere altro.

