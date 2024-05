Al Jazeera e le aziende che inquinano di più

ARTICOLO AGGIORNATO ALLE ORE 11:44 DEL 2 MAGGIO 2024

Quanto riportiamo sotto, come segnalato dal nostro ottimo Ander nei commenti, è sbagliato. Noi avevamo cercato la ricerca citata nell’immagine condivisa da Al Jazeera, convinti che fosse quella a cui si rifacevano, ma come sottolineato da Ander è uscito uno studio, recente, pubblicato su Science il 24 aprile 2024 (ma non linkato o citato da Al Jazeera nel suo post) che riporta appunto le aziende responsabili per l’inquinamento da plastica, e quelle sono proprio quelle citate da Al Jazeera nel suo post. Riportiamo da Science:

Brand names can be used to hold plastic companies accountable for their items found polluting the environment. We used data from a 5-year (2018–2022) worldwide (84 countries) program to identify brands found on plastic items in the environment through 1576 audit events. We found that 50% of items were unbranded, calling for mandated producer reporting. The top five brands globally were The Coca-Cola Company (11%), PepsiCo (5%), Nestlé (3%), Danone (3%), and Altria (2%), accounting for 24% of the total branded count, and 56 companies accounted for more than 50%. There was a clear and strong log-log linear relationship production (%) = pollution (%) between companies’ annual production of plastic and their branded plastic pollution, with food and beverage companies being disproportionately large polluters. Phasing out single-use and short-lived plastic products by the largest polluters would greatly reduce global plastic pollution.