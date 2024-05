Il DNA nei vaccini, gli effetti avversi e la dottoressa Gismondo

Su alcuni siti web, nei giorni scorsi, è stata rilanciata un’intervista fatta qualche tempo fa da La Verità alla direttrice del laboratorio di microbiologia dell’Ospedale Sacco di Milano, la dottoressa Maria Rita Gismondo. A noi l’avete segnalata su un sito che si chiama L’Altra Imola, che l’ha rilanciata due giorni fa, ma si trova anche su MeteoWeb a fine aprile e su altri ancora.

Nell’intervista la dottoressa rilascia alcune dichiarazioni che riteniamo vadano verificate, a partire da:

Frase che lascia il tempo che trova: chiunque usi un farmaco sa che esiste la possibilità di effetti avversi, ogni medico che ordina un trattamento per un paziente sa che esiste quella possibilità, la quale è anche regolarmente evidenziata nel bugiardino del farmaco. Nel caso dei vaccini anti-Covid già sui primissimi bugiardini erano segnalate le reazioni avverse che erano state evidenziate durante la fase di sperimentazione, qui ad esempio l’elenco sui bugiardini Pfizer a vaccini appena usciti:

Quindi, venivano segnalate svariate possibili reazioni avverse, inclusa la possibilità di una reazione allergica ancora non osservata ma sempre possibile. Dare a intendere che così non fosse significa disinformare.

Ci teniamo a precisare che oggi quell’elenco è cambiato, tenendo conto di ogni possibile reazione avversa che è stata documentata post vaccinazione.

Ma procediamo oltre, perché dopo aver espresso le proprie lecite preoccupazioni la dottoressa dice che a suo avviso ci sarebbe necessità di portare avanti esperimenti come quelli di Philip Buckhaults, esperto di genomica del cancro, che vuole verificare se frammenti di DNA nel vaccino a mRna possano integrarsi nel genoma delle cellule tumorali ovariche con conseguenze che potrebbero essere pericolose.

Ma chi è Philip Buckhaults?

Un biologo molecolare che nel 2023, analizzando una fialetta vuota che aveva contenuto una dose di vaccino Pfizer e che era stata conservata da un suo collega e amico, aveva trovato svariati frammenti di DNA.

Buckhault aveva raccontato di questa scoperta durante una seduta del Senato del Sud Carolina, e in seguito aveva pubblicato uno studio che parlava appunto della scoperta di questi frammenti. Scoperta su cui però, subito dopo che il suo studio era diventato virale negli ambienti antivaccinisti, aveva pubblicato un post pubblicato su X, questo:

To those of you following my comments on DNA in the mRNA vaccines.

1. The DNA is real, however the risk of this DNA is theoretical. There is no need to panic about past vaccination.

2. My comments were directed toward regulators and industry experts, they were not intended for the general public. The unanticipated wide distribution outside the intended target audience has caused unintended and totally inappropriate anxiety in the general public. Everyone calm down.

3. I was very concerned at how my comments were being used by people fighting with each other and therefore temporarily silenced this account to keep some of you from throwing rocks at each other. Many thanks to those qualified experts who engaged critics and defending me during my absence.

4. Scientists and industry experts are constantly reviewing safety data. This is a normal process. With all the extra attention this issue has gotten last week I am pretty confident that future batches of mRNA vaccines will not have detectable DNA in it.

5. IMO, these vaccines saved a lot of lives. Far more than the number of people who have had medical events subsequent to vaccine. So overall, these vaccines were a win. However, those who experienced harm deserve to have scientists and regulators look carefully at possible causes. Even if the adverse events turn out to have nothing to do with the vaccine, these people deserve to be heard with dignity and respect and have their concerns investigated by competent and caring people.

— Phillip J. Buckhaults, Ph.D. (@P_J_Buckhaults) September 23, 2023