Amazon sta cominciando il 2022 con una crescita del 49%

E l'ennesimo stratagemma per carpire i vostri dati o truffarvi in varie modalità

E noi cominciamo ad averne piene le scatole di questi truffatori che con numeri esteri tentano in tutti i modi di truffarci.

A questo giro la chiamata è arrivata su un cellulare di BUTAC, oltretutto era su un cellulare dotato di app per il controllo delle chiamate quindi fin da subito la chiamata era non anonima. L’unica cosa che non siamo riusciti a fare è stata registrare il messaggio vocale con cui assalgono chi risponde. Ma non è così importante, tanto l’approccio lo avete ben presente: anche certe compagnie italiane usano lo stesso sistema, con una voce registrata che ci informa di novità in bolletta e similari.

La telefonata arrivava dal numero 0046730928196, il numero è intestato a Mariya Antar, residente a 152 52 Södertälje in Svezia, la sua casa dovrebbe essere una di queste qui:

Ho scritto a Mariya, senza ricevere alcuna risposta, non ho quindi idea se il suo numero sia usato con il suo permesso o se venga sfruttato in modalità “pirata”. Quello che so è che si tratta di una truffa collegata al trading online.

Ne girano svariate, ognuna con la propria sceneggiatura, ma tutte partono con un messaggio registrato, che serve a scremare le possibili vittime. Chi mette giù senza lasciar finire il messaggio fa parte della macrocategoria di chi non ci casca, ma c’è – è un dato di fatto – una percentuale di soggetti che invece ascolta il messaggio e alla fine preme 1 per parlare con un operatore. A quel punto gli scenari possibili sono diversi: l’operatore serve a fregarvi, il suo scopo è carpire i vostri dati, o spingervi a chiamare un altro numero (a tariffazione maggiorata). Lo so, voi che leggete BUTAC ogni volta dite che chi ci casca se lo merita, ma io non concordo, so di tante persone digitalmente arretrate che ci sono cascate pensando di poter aiutare familiari in difficoltà e similari. Gente di buon cuore che riceve chiamate che non capisce, e si fida sentendo il nome di un marchio noto.

Diffondete l’allarme per questo genere di truffe, eviterete che persone meno scaltre di voi ci rimettano il portafoglio.

Non crediamo di poter aggiungere altro.

