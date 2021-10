Stef, tu sappi che ti vogliamo tutti bene qui in redazione, ti vogliamo bene perché sei l’unica persona che ci ha inviato una segnalazione “Covid free” da inizio settimana.

Ci è stato segnalato da Stef questo SMS che è arrivato sul suo telefonino martedì 12 ottobre – data della segnalazione – alle 11:15 di mattina.

AMAZON sta crescendo del 49% nel 2021! Investi 200€ e guadagna uno stipendio extra! Clicca qui per essere contattato gratuitamente [no il link non lo riporto]…

Il link dell’SMS rimanda a un sito che si chiama FinanceReport4You, che appena cliccato si presenta così:

Il sito 3ck.me risulta registrato 91 giorni fa, purtroppo cliccando sul pulsante Conferma da browser sicuro non succede nulla, si apre solo un pop up che ribadisce “Ti interessa saperne di più?” e la possibilità di cliccare su OK, ma non ci si smuove da li.

Quello che incuriosisce è che sul sito appare anche una mail per “smettere di ricevere sms”: stopsms.hub @ gmail.com, cercandola la si trova su un altro sito, che invece che 3ck.me si chiama 2ck.it, ma mentre 3ck ha due mesi l’altro dominio è vecchio di anni.

Quell’SMS infatti è un noto tentativo di truffa, con segnalazioni che risalgono a marzo 2021, persino Fanpage se ne è occupata a giugno 2021 da tanto che la cosa era diventata virale.

Come spiegavano:

I truffatori del resto non hanno che da inviare il medesimo SMS a tutti i potenziali destinatari e aspettare che qualcuno risponda affermativamente alla chiamata in gioco, per contattarli cercando di convincerli a investire denaro in falsi sistemi di investimento che semplicemente portano alla sparizione del denaro.

Non credo sia necessario aggiungere altro, sarebbe bello ogni tanto sapere che da qualche parte nel mondo i truffatori sono stati arrestati, ma purtroppo capita meno spesso di quanto ci piace immaginare…

PS: se scrivete a STOPSMS oggi non so se succeda qualcosa, ma se lo facevate al tempo in cui quell’indirizzo ha cominciato a circolare ovviamente, oltre al vostro numero di cell, anche la vostra casella di posta si sarebbe riempita di fuffa spam.

maicolengel at butac punto it

