Noi non l’avevamo trattata questa notizia, ma come tante che ricircolano da un anno all’altro anche stavolta ecco una bufala che era stata diffusa l’anno scorso tornare fuori alla grande, almeno secondo le segnalazioni arrivate a BUTAC.

Da quello che abbiamo capito sta girando nei gruppi Telegram e principalmente WhatsApp, e ce l’avete inviata con lo screenshot che vi riporto:

Il testo nello screenshot riporta:

Comincerà a circolare un video su WhatsApp che mostra come la curva Covid19 si sta appiattendo in Argentina. Il file si chiama “Argentina sta facendo”, non aprirlo e non vederlo, controllerà il tuo telefono per 10 secondi e non potrà essere fermato in alcun modo. Trasmetti le informazioni a familiari e amici. Ora lo hanno detto anche sulla CNN. Diffondilo

Allora, a me quelli che scrivono messaggi con ordini del tipo “diffondilo” viene solo voglia di disamicarli, bloccarli sui social e fare finta che siano morti… Ma io sono un pelo drastico nelle mie scelte. Voi potete fare come vi pare. Il post con testo lievemente diverso circola almeno da luglio 2020, anche in lingua inglese. Qualche “astuto” bufalaro l’ha condiviso probabilmente per vedere quanti dei suoi contatti ci sarebbero cascati, poi è stato tradotto in altre lingue, italiano incluso. A gennaio era di nuovo virale in UK, e sta tornando a circolare in USA e pare anche in Italia. Evitate di diffondere il post fuffa.

Quello che però vorrei non dimenticaste è che comunque circolano virus in rete, e che magari cercare di condividere meno ma con più testa non sarebbe così sbagliato.

Qui potete trovare la sbufalata di Snopes.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!