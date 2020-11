Asintomatico significa malato occulto?

In tanti ci state segnalando uno screenshot che riporta queste parole:

“Credete che «positivo asintomatico» significhi «malato occulto». Sbagliate.



Significa «persona sulla quale il virus non ha forza di generare alcuna malattia».Ogni giorno ne troviamo di più?Dovreste esultare, vuol dire che il Covid19 è diventato banale, ci siamo adattati, abbiamo sviluppato l’immunità di gregge, il virus sta finendo.Ma se il vostro livello intellettuale non vi fa capire tutto ciò allora basta chiamare tutto questo «nuovi contagi», e ci si può costruire sopra qualsiasi regime, qualsiasi truffa, qualsiasi mercato miliardario, qualsiasi sistema antidemocratico, qualsiasi crimine contro l’umanità.Voi applaudirete, sempre”.

Nello screenshot si attribuiscono queste parole a “Matteo Bassetti, Immunologo di Genova”.

In realtà cercando le stesse parole in giro non risulta le abbia dette Bassetti, il quale si è espresso in altri termini sulla vicenda. Secondo alcuni post, il testo qui sopra sarebbe opera di Patrizia Stabile, blogger meridionalista (e decisamente negazionista sulla pandemia vista la sua bacheca social) ma non ho trovato lo stesso testo sulla sua bacheca quindi non posso esser sicuro al 100% sia suo. La condivide così la pagina Masaniello il 19 ottobre:

Guarda caso a fianco di un post col faccione di Bassetti.

E cercando la stessa frase la trovo riportata (in parte) sulla bacheca Twitter de il Sofista (che se non erro è un profilo scritto a più mani che diffonde banalità varie, acchiappaclick e pillole di negazionismo/pseudoscienza/antigoverno) il 10 ottobre.

Ma a parte il chiarire che quel testo non esce dalla bocca di Bassetti, la cosa che trovo importante è chiarire che si tratta di affermazioni sbagliate.

Persino Bassetti stesso a giugno faceva una sua personale categorizzazione degli asintomatici, come riporta Genova24:

Quindi Bassetti non ha mai detto che gli asintomatici non sono contagiosi, ma al massimo che la prima categoria lo è poco, avendo bassa carica virale. Che è più o meno quello che sostiene tutta la comunità scientifica (eccetto qualche finto candidato al Nobel, lesso e in pensione da un po’). Gli asintomatici non sono il 95% dei contagiati, ma come spiegava Facta qualche giorno fa:

Quindi tra i positivi al contagio circa l’80% rientra nelle altre tre categorie, due su tre sono contagiose… che la terza non lo sia lo sostiene Bassetti. Ma al momento non è ancora provato dalla scienza. Se ne parlava a maggio della possibilità che chi si reinfettasse non fosse contagioso, sulla base di studi in Sud Corea. Ma nel corso dei mesi non ci sono state evoluzioni che possano darci la certezza che chi si reinfetta possa anche non essere contagioso. Ne parlava TIME a fine agosto 2020:

It’s also not clear whether the man was contagious during his second brush with coronavirus. The amount of virus in his system suggested he could pass it to others, but there’s no evidence as to whether he did.

That’s an important question, Iwasaki says. If reinfected patients are contagious even if they’re asymptomatic, herd immunity—the point at which enough of a population is immune to a disease to slow its spread—would be difficult to achieve without a vaccine.