Attenzione, mail truffaldina

Un lettore fidato ci segnala una mail che gli è arrivata il 1 marzo 2023, testo della mail:

Gentile cliente, dall’esame dei dati e dei versamenti relativi alla Comunicazione delle eliminazioni periodiche Iva, da lei mostrate per Il trimestre 2023, risultano emerse alcune incoerenze.



accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e in versione completa nell’archivio allegato alla presente e-mail. SCARICA IL DOCUMENTO La presente e-mail è stata generata automaticamente , pertanto la raccomandiamo di non rispondere a tale recapito di posta elletronica. Ufficio accertamenti,

Direzione nazionale Agenzia delle Entrate

Il suo filtro antispam per fortuna l’ha subito classificata appunto come spam evitando fraintendimenti, ma la mail è di quelle che possono fregare. Sì perché il primo link, quello che rimanda all’Agenzia delle Entrate, è corretto, la mail è scritta in toni che simulano benissimo il burocratese, è normale che alla gente venga spontaneo cliccare sul pulsante SCARICA IL DOCUMENTO.

Fatto dal mio PC interviene subito il mio antivirus, che mi avverte:

Il link rimanda a una pagina all’interno del dominio mbal-karlovo.com che è il sito dell’ospedale bulgaro Kiro Popov, sito che però risulta pesantemente infettato da trojan e virus.

Qualche dubbio dovrebbe farlo venire la doppia sbagliata in elletronica, ma molti nemmeno ci arrivano a leggere fin lì, presi dall’ansia di dovere pagare soldi all’Agenzia delle Entrate.

Ricordatevi, se l’Agenzia delle Entrate ha qualcosa da comunicarvi vi manderà una raccomandata, o, nel caso ne siate in possesso, una PEC ufficiale.

Non cascate in questi trucchi, purtroppo il rischio è che cerchino di rubarvi sufficienti informazioni per un vero e proprio furto d’identità e non solo per racimolare qualche euro dalla vostra carta di credito.

