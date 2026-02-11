Cronaca e Politica

La bufala del “piccolo Bad Bunny” al Super Bowl

Ecco perché non era Liam Conejo Ramos il bambino dell'Half Time con Bad Bunny

Beatrice 11 Feb 2026
article-post

C’è poco da fare, la performance di Bad Bunny durante l’Halftime Show del Super Bowl 2026 ha fatto esplodere internet (e non solo)

Il reggaetonero ha regalato ai suoi fan uno spettacolo unico, posizionandosi come primo cantante a esibirsi principalmente in spagnolo nella storia dell’evento e rendendo omaggio a Porto Rico – patria dell’artista – e a tutta l’America latina.

Non sorprende dunque che anche questa occasione sia diventata un gancio perfetto per diffondere una bufala. Sui social, molti account ispanofobi hanno iniziato a far circolare post come questo, allegando come didascalia una notizia totalmente inventata:

 “Bad Bunny le entregó su Grammy a Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años detenido por ICE en enero y liberado después de las protestas”.

Ossia: 

“Bad Bunny ha consegnato il suo Grammy a Liam Conejo Ramos, il bimbo di 5 anni arrestato a gennaio dall’ ICE e liberato dopo le proteste”.

Vi ricorderete di lui. Usato come esca da alcuni agenti dell’antimmigrazione per riuscire a deportare tutta la sua famiglia, le foto del suo sguardo terrorizzato e del suo cappellino azzurro con le orecchie da coniglio avevano commosso e annichilito il web.

Il problema è che in realtà quello che il cantante ha portato sul palco non è Liam, bensì un giovanissimo attore bambino, Lincoln Fox.

Anche lui di soli 5 anni, durante lo show aveva il compito di rappresentare l’artista da piccolo: non il Bad Bunny famoso e celebrato, ma Benito Antonio Martínez Ocasio che, seduto tra le braccia di mamma e papà, guarda la sua versione adulta ricevere il Grammy per il miglior disco dell’anno. E a cui quella stessa versione adulta ricorda di “credere sempre in se stesso”. 

Questo possiamo dirlo, non solo perché Lincoln è stato scelto proprio per la sua somiglianza con Bad Bunny, ma anche perché la maglia che l’attore indossa è praticamente identica a quella ritratta in una popolarissima foto del musicista da bambino, che era circolata su internet molti anni fa.

Ma cosa ha reso così credibile questa bufala? I fattori sono molteplici.

L’artista portoricano ha proposto sul palco uno spettacolo dal forte valore simbolico. Il discorso che il piccolo Benito (interpretato da Lincoln) guarda alla TV è stato davvero pronunciato dal “Conejo Malo” durante la cerimonia dei Grammy. E le frasi che il cantante ha pronunciato davanti al pubblico (e che il pubblico ha riascoltato durante il Superbowl) sono state nette e profondamente politiche

“Prima di dire grazie a Dio, dirò ICE out”.

In fondo non è la prima volta che Bad Bunny prende posizione contro l’Immigration Customs Enforcement. Ad esempio, ha deciso di non inserire gli Stati Uniti tra le tappe del suo ultimo tour, proprio per evitare deportazioni di massa durante i suoi concerti. (Se volete approfondire, in questo video Francesco Oggiano ha analizzato magnificamente i retroscena e i dettagli dell’Half Time).

È possibile quindi che, vedendo due bambini di età così simile su un palco così politico, e sentendo un’affermazione così forte nei confronti dellICE, qualcuno abbia fatto confusione – o voluto deliberatamente lucrare – pensando si trattasse davvero di Liam Ramos.

Che, al di là della confusione sul palco del Super Bowl, dopo il trauma dell’arresto e il timore della deportazione, è finalmente tornato libero insieme ai suoi genitori.

Non credo ci sia notizia più importante di questa, e credo che Bad Bunny sarebbe d’accordo con me. In fondo, come ha detto lui stesso: “L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore”.

Beatrice D’Ascenzi

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti.
Kharkiv, Epstein e i fatti che si piegano alle narrative
Cronaca e Politica

Kharkiv, Epstein e i fatti che si piegano alle narrative

Grazie alla pubblicazione degli Epstein Files, un ampio sottobosco complottista si è improvvisamente risvegliato. Da giorni vediamo articoli, post, video che ci raccontano le più incredibili teorie su quanto, secondo loro, dimostrerebbero gli Epstein Files. Oggi vediamo con voi una di queste narrazioni, riportata in Italia da Nuovo Giornale Nazionale (sito e testata nati, come […]

maicolengel butac | 10 feb 2026
Sayer Ji, le pandemie e gli Epstein Files
Cronaca e Politica

Sayer Ji, le pandemie e gli Epstein Files

Ci avete segnalato un articolo pubblicato da Giubbe Rosse che sta trovando molte condivisioni, si tratta della semplice traduzione di un articolo pubblicato sempre su SubStack da Sayer Ji, titolo in italiano: DAI FILE EPSTEIN EMERGE UN’ARCHITETTURA VENTENNALE DIETRO LE PANDEMIE COME MODELLO DI BUSINESS. CON BILL GATES AL CENTRO In inglese: BREAKING: The Epstein […]

maicolengel butac | 09 feb 2026
Obama, Trump e lo “zar del confine”
Cronaca e Politica

Obama, Trump e lo “zar del confine”

C’è l’ennesimo meme che circola sui social, meme fatto da chi sa bene che larga parte della popolazione social italiana (e non solo) non andrà mai ad approfondire i fatti, ma si fiderà del post fatto dall’amico sovranista. Il meme riporta questo testo: Il capo dell’ICE di Barack Obama ha ricevuto un premio per 920.000 […]

maicolengel butac | 04 feb 2026
I maranza cattivi che in realtà sono musicisti cechi
Bufala

I maranza cattivi che in realtà sono musicisti cechi

Ci avete segnalato un’immagine condivisa sulla bacheca dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia Elena Donazzan il 24 gennaio 2026. L’immagine riprende un titolo de La Verità: Con i maranza gli assistenti sociali sono inutili, serve il potere della legalità L’immagine è questa: Mostra sei ragazzi dall’aria “minacciosa”, perfetti per accompagnare un titolo costruito per evocare paura. Solo […]

maicolengel butac | 03 feb 2026