Barilla e le sponsorizzate truffa

Facebook ormai vive sempre di più sui post sponsorizzati che rimandano a truffe di vario genere. Subito prima di Pasqua ad esempio abbiamo visto un numero spropositato di annunci con questo testo:

🍝 Ваrillа regala un set esclusivo di pasta a tutti coloro che partecipano al nostro sondaggio! Questa offerta è disponibile solo per le famiglie in Italia 🇮🇹

Partecipa al sondaggio e ricevi il tuo set entro 3 giorni! 📦⏳

A condividerli – come post sponsorizzati – pagine come quelle che vedete qui sotto:

Pagine che andrebbero bloccate e i creatori delle stesse identificati, perché sono tutte collegate allo stesso modello di truffa online. Se cliccate sui post venite reindirizzati non sul sito che si vede come anteprima del link sotto ai post (barilla.com) ma su grand-warehouse-sale.com dove ci troviamo di fronte al solito “sondaggio” da poche facili risposte:

E dopo le domande inutili arriva il solito giochino dei pacchi:

Dove potete provare mille volte, ma è impossibile perdere:

Perché tanto lo scopo è sempre lo stesso, prendere i vostri dati:

E ovviamente con la scusa delle spese di gestione dell’ordine il numero della vostra carta di credito, et voilà, la magia è fatta:

Voi vi trovate con una falsa vincita e loro con tutto quello che serve per svuotare il plafond della vostra carta di credito – e chi lo sa, magari proprio con quella pagheranno i post sponsorizzati per la prossima truffa.

Stateci attenti; tra l’altro sotto alcuni dei post sponsorizzati ho notato commenti per una volta non di bot automatizzati, bensì di persone normali che sperano di vincere la cassa per far fronte alle spese quotidiane sempre in crescita.

