La bestia dell’Apocalisse

Tra le tante segnalazioni che sono arrivate a BUTAC in questi giorni, come sapete, stiamo cercando da un po’ di selezionare tutte quelle che non hanno come tema la pandemia, o perlomeno non trattano strettamente vaccini e virus. Sono quasi due anni che il nostro tempo è monopolizzato dall’argomento, e onestamente non ce la facciamo più.

Oggi la segnalazione meno pandemica che ci è arrivata mi linkava un post con immagine al seguito:

Il post è stato pubblicato sulla bacheca di David Fabbri, che si firma Padre David (ma non è un prete), e recita:

Leggete i segni! Vedrete come il Male ha gettato la maschera e i tempi sono maturi. Hanno messo questa statua davanti al palazzo delle “Nazioni Unite” ed è la Bestia, descritta in Apocalisse 13.

(Padre David)

L’immagine mostra una bestia con le ali, coloratissima. Vediamo le bestie descritte in Apocalisse 13, la prima:

E vidi salir dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle corna dieci diademi, e sulle teste nomi di bestemmia.

Non è quella, direi, non vedo dieci corna, non vedo dieci diademi, non vedo sette teste o bestemmie varie.

La seconda bestia citata in Apocalisse 13:

Poi vidi un’altra bestia che saliva dalla terra. Ed avea due corna come quelle d’un agnello, ma parlava come un dragone.

Anche qui siamo lontani dalla descrizione dell’Apocalisse, la bestia nella foto non ha nessun corno. Ha due ali, ma no corna.

Ma poi si arriva a questa bestia:

E la bestia ch’io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi eran come di orso e la sua bocca come bocca di leone; e il dragone le diede la propria potenza e il proprio trono e grande potestà.

E qui potremmo dire che qualche similitudine c’è, magari non proprio precisa precisa, ma la bocca come leone, i piedi come orso, e la similitudine col leopardo…

Ma allora Padre David ha ragione?

No, non proprio, la statua fotografata è vero che è apparsa a New York, ma non ha a che fare direttamente con le Nazioni Unite, bensì con la città e in particolare il Rockefeller Center. Perché vedete, questa statua è stata messa lì, temporaneamente, in occasione delle celebrazioni newyorchesi della settimana messicana: Mexico Week – Dia de Muertos at Rockefeller Center. E basta cercare in rete per accorgersi che quella in foto, scelta ad hoc per la bufala sulla Bestia dell’Apocalisse, non è l’unica statua in zona.

Nulla a che vedere, quindi, con l’Apocalisse. Si tratta di una celebrazione che si festeggia nello stesso periodo del “giorno dei morti” di tradizione cristiana. L’idea alla base è la stessa, celebrare i defunti, anche se lo spirito e l’allegria sono decisamente differenti.

“Padre” David non è nemmeno un bufalaro originale, ha solo scopiazzato da tanti disinformatori seriali oltreoceano, che da fine novembre spacciano queste foto come prova che siamo vicini all’Apocalisse.

Padre David verrebbe da pensare sia un troll che sta provocando la gente, ma se lo fosse è davvero immedesimato nel personaggio che ha creato…

Non credo sia necessario aggiungere altro.

