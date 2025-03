Bill Gates e il giornale conservato dal 2011

Sta tornando a circolare in rete un’immagine che ad alcuni piace ricondividere ogni volta che ci si dimentica che è già stata smentita più volte.

L’immagine la vedete qui sopra, è la fotografia di un quotidiano, The Sovereign Independent, con un articolo dal titolo:

Depopulation through forced vaccination: The Zero Carbon solution!

Poi subito sotto un testo in italiano che riporta:

Questa donna sta tenendo in mano un giornale che ha conservato dal 2011. Nella prima pagina c’è un articolo di Bill Gates intitolato “Depopolazione tramite vaccinazione obbligatoria”. Gates sostiene che questa sia la “soluzione più ecologica” per il pianeta. Nessuno ci aveva dato troppo peso al tempo.

Il “giornale” era un fogliaccio che ha cessato le pubblicazioni a novembre 2011, noto per aver diffuso ogni possibile teoria del complotto partendo da quelle sull’11 settembre 2001. Quindi non proprio una fonte affidabile. E l’articolo? Beh, l’articolo è una summa di narrazioni complottiste che portano la firma di tale Rachel Windeer.

Quello che però va detto è che la citazione subito dopo quel titolone è reale:

The world today has 6.8 billion people. That’s headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we lower that by perhaps 10 or 15 percent.

Che tradotto:

Oggi il mondo ha 6,8 miliardi di persone. Questo numero è destinato a salire fino a circa 9 miliardi. Ora, se facciamo davvero un ottimo lavoro con i nuovi vaccini, l’assistenza sanitaria e i servizi di salute riproduttiva, potremmo ridurlo forse del 10 o 15 percento.

Frase che era stata trattata da colleghi di tutto il mondo per come era stata estrapolata dal suo contesto, scriveva Associated Press nel 2022:

Gates delivered this quote during a 2010 TEDx talk called “Innovating to Zero.” But he wasn’t speaking about killing people with vaccines. He was discussing how vaccines and improved health care could help reduce the rate of global population growth and subsequently lower carbon emissions, as The Associated Press has reported.

Che tradotto:

Gates ha pronunciato questa citazione durante un TEDx talk del 2010 intitolato “Innovating to Zero”. Ma non stava parlando di uccidere le persone con i vaccini. Stava discutendo di come i vaccini e un’assistenza sanitaria migliorata potrebbero aiutare a ridurre il tasso di crescita della popolazione globale e di conseguenza a ridurre le emissioni di carbonio, come ha riportato The Associated Press.

L’amico e collega Juanne Pili nel 2023 su Open spiegava:

Come spesso accade alcune vecchie affermazioni di Bill Gates su vaccini e riduzione della popolazione sono state distorte per alimentare i preconcetti No vax. È vero che stando alle statistiche diffondere i vaccini porta a una riduzione delle nascite, ma non perché uccidono gli inoculati, bensì l’esatto contrario: nei Paesi in via di sviluppo, preservando la sopravvivenza dei bambini si tende infatti a procreare di meno.

Non crediamo sia necessario aggiungere altro.

