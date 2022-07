L’aborto consigliato alla mamma di Bocelli

Sul Corriere della Sera del 5 luglio è apparsa un’intervista ad Andrea Bocelli. Intervista che ha lasciato un filo sorpresi molti nostri lettori, cerchiamo di capire il perché. Nell’intervista con Bocelli si parla di libertà, di religione e pure di aborto, ed è proprio l’ultima tematica che ha fatto alzare qualche sopracciglio.

Domanda a Bocelli Barbara Visentin, autrice dell’intervista:

Non c’interessa trattare la presa di posizione su Chiesa e Corte Suprema, sono opinioni di Bocelli, non è compito di BUTAC giudicarle. Ci interessa invece quell’affermazione successiva:

Perché questa frase ci suona strana? Perché Bocelli è nato il 22 settembre 1958 a Lajatico, in provincia di Pisa.

Oltretutto non è la prima volta che sentiamo raccontare questa storia, perlomeno nella prima versione il racconto spiegava il perché non si parla degli esami appena citati:

Bocelli sits at a piano and tells the camera that he wants to recount a “little story” about a young pregnant woman who is admitted to hospital with a misdiagnosed case of appendicitis. After tests, “the doctors advised her to abort the child. They told her that would be the best solution because the child would doubtless be born with some kind of disability. But the courageous young wife decided not to terminate the pregnancy, and the child was born. The woman was my mother, I was the child.”